В Украине находятся 12 воров в законе-долларовых миллионеров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"В советское время "воры" были сугубо тюремным явлением и вся жизнь их протекала там, за решеткой. Иначе говоря, "вор" сидел в тюрьме не потому, что так хотел "Жеглов", а потому что это был его дом. Отсидеть до середины 80-х годов без выхода за 30 и более лет среди "воров" считалось нормой. Пребывание "вора" на свободе, практически не имело для него смысла и даже считалось серьезным проступком, своего рода отклонением от норм поведения. Не имея ни семьи, ни дома, "вор" на свободе был обречен вести кочевой образ жизни, скитаться, бродяжничать. Если "вор" долгое время задерживался на одном месте, его могли заподозрить в связи с милицией", - написал он.

Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась: "Время идет, меняется жизнь у обычных людей, меняются и правила жизни в "воров". Сегодня это уже состоятельные люди, с домом в своей стране и обязательно имением за рубежом, а также миллионными сбережениями в иностранных банках, многочисленными связями в органах государственной власти и бизнеса. И если в любой стране Евросоюза, США, Великобритании для представителей бизнеса связь с "вором" - это уголовное преследование, арест средств, то у нас все наоборот".

Аброськин отметил, что на сегодняшний день в нашей стране постоянно находится пятнадцать "законников", из них двенадцать - долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах. Такие же преступные и так называемые авторитеты: "Они совсем другие, чем те "воры" 80-х годов, они хотят иметь не только "воровскую" власть, а и обычную, так активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими "топ-менеджерами"".

"С ними нужно бороться уже немедленно, потому что они проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы нашей страны. Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент - новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира чурались все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри", - резюмировал замглавы Нацполиции.