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Новости
Украина
10 июля 19, 15:03
В Киеве напали на народного депутата - полиция
подозреваемый,задержание,наручники,арест
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В полиции говорят, что инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный

В Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Он задержан, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там уточнили, что инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный.

"Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство", - сказано в сообщении.

44-летнего местного жителя задержала охрана депутата. Полиция также оформила задержание.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

liga.net
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