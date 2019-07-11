В Киеве напали на народного депутата - полиция

В Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Он задержан, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там уточнили, что инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный.

"Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство", - сказано в сообщении.

44-летнего местного жителя задержала охрана депутата. Полиция также оформила задержание.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.