Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.56
USD
25.49
RUB
0.40
EUR
28.94
USD
25.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 июля 19, 22:10
Гройсман останавливает проверки экоинспекции в портах страны
Гройсман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Гройсман призвал Нацполицию расследовать случаи взяточничества в Госэкоинспекции.
На заседании Кабмина, которое состоится уже в следующую среду, 17 июля, правительство рассмотрит новый порядок взаимодействия госорганов по защите природной среды в портах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина 10 июля, отвечая на вопрос представителя Президента при Кабинете министров Андрея Геруса о законности проверок, которые проводит Государственная экологическая инспекция в портах и коррупционных рисков, существующих сейчас в этой сфере, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель.

"Мы знаем эту проблему, к нам тоже поступают сигналы о коррупции при таких проверках. Поэтому сегодня будет проведено совещание под председательством первого вице-премьера (Степана Кубива. – Ред.) с привлечением экологов и бизнеса, мы разберемся, какая там ситуация . Есть поручение подготовить соответствующие решения на следующее заседание правительства, чтобы урегулировать эту проблему", - заявил Гройсман.

Также премьер сообщил, что до рассмотрения нового порядка Кабмин приостанавливает проверки в портах. "До тех пор, пока мы примем решение, проверки в портах, наложение санкций будет остановлено, чтобы избежать злоупотреблений", - подчеркнул он.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что правоохранительные органы отныне будут больше внимания уделять сообщениям о коррупции в действиях Госэкоинспекции.

"Там, где есть коррупционные риски, по каждому случаю прошу немедленно обращаться в антикоррупционные органы или в Национальную полицию. Я дал поручение Нацполиции все такие сигналы брать в работу, возбуждать по ним дела и допрашивать. Если бизнес жалуется – значит, кто-то на них давит, кто-то у них требует взятки. И этих людей надо задерживать – и чистить всю эту историю", - отметил премьер.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Схема на миллиарды. Что надо знать о скандале с Кононенко
Путин сеет страх среди своих региональных вассалов
Буду ругаться с Коломойским. Интервью Зеленского – за минуту
Близкие отношения Австрии с Россией раздражают США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Конец сладкой жизни. Власти Борисполя судятся с Roshen
noimageЗеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий. ВИДЕО
noimageДля смены места голосования на выборах осталось пять дней
noimageФиларет об интервью России24: Мир услышал правду
noimageНа Донетчине нацгвардейцы задержали трех наемников РФ
Лента новостей