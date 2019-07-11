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Новости
Украина
10 июля 19, 22:30
Филарет об интервью России24: Мир услышал правду
Филарет
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Почетный патриарх отметил, что украинские каналы "перекручивают" его слова, потому что "направлены на уничтожение Киевского патриархата"

Почетный патриарх Филарет заявил, что российский пропагандистский канал Россия24 корректно передал его высказывания в интервью, благодаря чему "мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду". Об этом Филарет сказал в интервью Hromadske.

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу", - сказал почетный патриарх.

При этом он отметил, что украинские каналы "перекручивают" его слова. По мнению Филарета, украинские СМИ в основном "направлены на уничтожение Киевского патриархата".

"Он (канал Россия24, - ред.) не поддерживает (КП, - ред.), но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду", - сказал Филарет.

УПЦ Киевского патриархата подала в суд на Минкульт 02.07.2019 Филарет уволил священника из-за неявки на "собор" 21.06.2019 Филарет созывает собор Киевского патриархата, которого уже нет 11.06.2019

В то же время, почетный патриарх отметил, что возможно "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".

Ранее Филарет дал интервью российским пропагандистам Россия 24 и выступил против Томоса и Православной церкви Украины.
liga.net
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