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Новости
Украина
10 июля 19, 22:43
Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий. ВИДЕО
Зеленский
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Глава государства озвучил мэру города города претензии местных жителей и потребовал ответа.

Президент Владимир Зеленский в среду, 10 июля, на встрече с чиновниками в Борисполе поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями. Соответствующее видео опубликовал 112 Украина.

В частности, президент сказал, что к нему обратился местный житель, который пожаловался на то, что на дне озера находится метровый слой фекалий, которые местная власть не убирает. 

В ответ мэр Борисполя Анатолий Федорчук всю ответственность возложил на местных жителей, которые загрязняют озеро. 

На это Владимир Зеленский откровенно рассмеялся и поручил немедленно решить эту проблему. 

"Я такого еще не слышал... Люди виновны, что вы не почистили озеро, - сказал президент 


Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко “отжал“ у города больницу.
bigmir.net
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