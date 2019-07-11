Конец сладкой жизни. Власти Борисполя судятся с Roshen

На прошлой неделе кондитерская корпорация Roshen запустила производство на Бисквитном комплексе в Борисполе. Громкого открытия с гостями и красными ленточками не было. Современную фабрику открывали по-скромному. Причина - старались избежать скандала с местной властью.





Как ранее сообщалось, городские власти Борисполя и компания экс-президента Петра Порошенко ведут громкий судебный спор из-за договора о долевом участии предприятия (процент от суммы инвестиций в строительство, направленный на развитие городской инфраструктуры. - Ред.).





Потенциальная цена вопроса - 130 млн грн (10% от инвестиций). Roshen потратил уже около 75 млн грн и считает, что выполнил обязательства перед городом. Власти Борисполя не хотят засчитывать 44 млн грн, потраченные корпорацией на городскую инфраструктуру и в судебном порядке хотят пересмотреть предыдущее соглашение с кондитерской компанией.





Как судебная война с местной властью может отразиться на работе фабрики, разбиралась LIGA.net.





Взнос раздора





В Украине инвестор должен на этапе оформление разрешений на строительство договориться с местной властью о размере долевого взноса. Согласно закону о градостроительной деятельности, он не должен превышать 10% от суммы инвестиций. Roshen пришел в Борисполь с идеей построить крупный бисквитный цех еще в 2013 году. В ходе непростых переговоров сошлись на сумме в 30 млн грн, рассказывал ранее экс-директор Бориспольской фабрики Roshen Константин Пивень. Помимо денег, Бориспольский исполком (орган, назначаемый горсоветом) для согласования проекта строительства новой фабрики обязал Roshen построить дорогу и тротуар по улице Героев Крут и отремонтировать покрытие по улице Привокзальной, рассказывают в пресс-службе Roshen.





Пока фабрика строилась, а президентом Украины был основной владелец Roshen Петр Порошенко, у местных чиновников вопросов не было. Ситуация изменилась ближе к открытию фабрики и, по совпадению, с приближением президентских выборов, на которых у Порошенко были призрачные шансы победить.





Компания утверждает, что требование выполнила, но у чиновников изменились планы. В марте 2018 года Бориспольский исполком подал в суд на Roshen. Чиновники просили Хозсуд Киевской области признать их вариант допсоглашения к договору о долевом участии при строительстве "Бисквитного комплекса "Рошен", в котором стоимость построенных дорог не зачисляется как часть взноса долевого участия. "Это не соответствует даже действующей редакции Договора о долевом участии", - говорят в пресс-службе Roshen.





Бориспольский исполком пока отказывается принимать эти объекты, ссылаясь на то, что ранее не имел права включать строительство и ремонт дорог в технические условия. В горсовете Борисполя не комментируют, почему изменили позицию. "Я не готов обсуждать этот вопрос ни сейчас, ни позже до вынесения решения по делу", - сказал начальник управления юридически-кадрового обеспечения Александр Жарый. Заммэра Борисполя по вопросам строительства Дмитрий Гопанчук трижды обещал позже ответить на вопросы, но "позже" не наступило. Запросы издания остаются без ответа в течение двух месяцев.





Roshen решила отстаивать свои интересы и подала встречный иск к властям Борисполя с требованием принять выполненные работы по строительству и ремонту дорог, а также зачислить из как часть долевого взноса. Ведь, согласно материалам дела, если дороги не зачислят в размер паевого взноса, получается, что Roshen потратил на благо города 44,4 млн грн, которые не был обязан вкладывать. "Roshen заплатил 30 млн грн, что Бориспольским исполкомом подтверждается. Кроме того, Бисквитный комплекс Рошен построил ливневую канализацию, построены и отремонтированы дороги", - отмечают в пресс-службе корпорации.





Если дороги не примут, размер долевого участия Roshen в развитии инфраструктуры Борисполя уменьшается на сумму сметной стоимости строительства и капитального ремонта дорог - 44,4 млн грн. Юристы Roshen настаивают, что дороги должны быть приняты в коммунальную собственность.





Что будет с дорогой имени Roshen?





Опрошенные юристы не берутся прогнозировать исход спора. Старший юрист адвокатской фирмы Pragnum Александр Мостовой считает, что чиновники попытаются получить больше c Rоshen, чем уже уплаченные 30 млн грн паевого взноса. "До заключения договора о долевом участии корпорация Roshen авансом выплатила в пользу территориальной общины Борисполя паевой взнос в размере 30 млн грн. Однако общая сметная стоимость строительства объекта, которая является базой для исчисления размера долевого участия, была определена на уровне 1,3 млрд грн", - говорит он. Именно от этой суммы, согласно закону о градостроительной деятельности, начисляет долевой взнос в размере до 10%.





Ранее генеральный директор Roshen Вячеслав Москалевский говорил, что не готов платить максимальный процент. "Будем торговаться с депутатами - речь о 10% от стоимости сметы в бюджет города. Стоимость проекта - 1,3 млрд грн. То есть нужно отдать 130 млн грн. Но я этого делать не буду, в документах написано до 10%. Я предлагаю им 30 млн грн. Не устраивает - будем рассматривать другие варианты", - говорил Москалевский в 2016 году. В итоге сумма в 30 млн грн плюс дороги была согласована.





Мостовой говорит, что полномочий изменять условия договора в одностороннем порядке у бориспольских чиновников нет. "Формальных причин для удовлетворения иска исполкома нет", - говорит юрист.





Но по мнению юриста юридической компании Волхв Анастасии Князевой, требования Бориспольского горсовета являются законными. "Исходя из судебной практики по данной категории дел, скорее всего, иск Бориспольского горсовета будет удовлетворен", - говорит она.





Худший сценарий для Roshen в случае проигрыша, по словам Мостового, - доплата размера паевого взноса исходя из объема инвестиций и с учетом стоимости дорог. "До уплаты суммы паевого взноса в случае проигрыша Roshen не сможет ввести в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на новопостроенные объекты фабрики", - говорит юрист.





На вопрос о том, введена ли юридически в эксплуатацию работающая часть Бисквитного комплекса Roshen в Борисполе, в компании не ответили.



