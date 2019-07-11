Самое большое озеро Украины отошло от берегов на 50 метров

Самое крупное и глубокое озеро Украины Свитязь сильно обмелело. В последнее время водоем уменьшается буквально ежедневно. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

- Экологи объясняют такое катастрофическое обмеление отсутствием осадков. За два месяца только один небольшой дождь. Обмелел не только Свитязь. Отступили от берега более двух десятков водоемов - и это только в Шацком районе на Волыни, - говорится в программе.

Как рассказала директор Шацкого национального природного парка Мария Христецкая, такого сильного обмеления как в этом году, еще не было ни разу. Хотя четыре года назад ситуация тоже была сложной. Зима выдалась без снега, а лето - без дождей. И озеро обмелело.

Спасти от засухи Свитязь мог бы шлюз, который регулирует уровень воды в озере, но он находится в аварийном состоянии. Поэтому воду пытаются удержать лишь при помощи мешков с песком.

- Если бы закрыли воду с весны в Свитязе, то, я думаю, сейчас бы такой ситуации не было, - считает начальник Шацкого эксплуатационного участка водного хозяйства Иван Семенюк.

А полностью перекрыть канал нельзя - засохнет другое озеро.

- Если мы здесь отрегулируем воду и не пустим ее вообще в Луки-Перемут, то вообще озеро может пропасть, - рассказал эколог Петр Юрчук.

К счастью, из областного экологического фонда выделили первых 50 тысяч гривен и пообещали отремонтировать шлюз до конца года.







