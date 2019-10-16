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Новости
Украина
11 июля 19, 09:29
Болтон и Данилюк обсудили восстановление территории Украины
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили реформы в стране и мирное восстановление территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он соообщил на своей странице в соцсети.

"Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - написал Болтон.

Тем временем министр энергетики США Рик Перри сообщил, что провел "продуктивную дискуссию" в Белом доме с советником Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сонландом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Александром Данилюком о "возможностях расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского".

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк начал визит в США и уже встретился со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и советником по национальной безопасности вице-президента США Китом Келлогом.
censor.net.ua
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