Болтон и Данилюк обсудили восстановление территории Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он соообщил на своей странице в соцсети.

"Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - написал Болтон.

Тем временем министр энергетики США Рик Перри сообщил, что провел "продуктивную дискуссию" в Белом доме с советником Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сонландом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Александром Данилюком о "возможностях расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского".

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк начал визит в США и уже встретился со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и советником по национальной безопасности вице-президента США Китом Келлогом.