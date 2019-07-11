ЕС согласился инвестировать идеи Зеленского

Европейский союз согласился выделить для Украины значительную финансовую поддержку на сумму в 25 млн евро на дальнейшее развитие цифровой экономики и электронного управления.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

“У нас есть очень четкие планы на год и KPI (ключевые показатели эффективности, -ред) до 2024 года. “Государство в смартфоне“ для меня – это когда украинец может решить любую свою жизненную или бизнес-ситуацию онлайн в один клик и желательно со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится, когда украинцы смогут активно принимать участие в создании государства через смартфон – речь идет об электронных петициях, консультациях и даже выборах“, – подчеркнул Михаил Федоров.

Советник президента добавил, что также будет уделяться большое внимание развитию цифровой экономики – сегодня мы неконкурентоспособны в мире, неэффективны – только цифровизация отраслей экономики сможет обеспечить нам скачок и реальный экономический рост.





“Сегодня правительство приняло очень важное решение о реализации проекта “е-Малятко“, который является уникальным и инновационным в мировом масштабе. “е-Малятко“ – это возможность получить 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, по одному заявлению. Это услуга нового поколения, новая философия предоставления е-услуг. И в дальнейшем мы будем фокусироваться именно на внедрении таких комплексных и прорывных е-сервисов“, – отметил Алексей Выскуб, первый заместитель главы Государственного агентства по вопросам е-управления.





Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также дали свои рекомендации в отношении концепции “Государство в смартфоне“. Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач.

Все эти задачи будут включены в единый план действий, а координационные встречи станут регулярными, заверил Михаил Федоров.



