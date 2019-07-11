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Новости
Украина
11 июля 19, 19:33
Дуда обратился к Зеленскому по историческому спору
Зеленский Дуда
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Глава республики Польши заявил, что такой шаг позволил бы нормализовать польско-украинские отношения.

Президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине. Об этом Дуда рассказал в четверг, 11 июля, после возложения венков к монументу погибшим полякам в трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах, сообщает Укринформ.

Дуда отметил, что соответствующий разговор между ним и Зеленским состоялся во время встречи в Брюсселе 4 июня.

По словам Дуды, разрешение украинской стороны на возобновление эксгумаций польских жертв на Волыни позволит почтить память погибших поляков и нормализовать польско-украинские отношения.

Напомним, в начале 2019 года вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что Украина готова обсудить с Польшей возобновление эксгумаций.
bigmir.net
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