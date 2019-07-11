Путин ответил на предложение Зеленского о переговорах

Президент России Владимир Путин ответил на предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске. Он отметил, что встреча вероятна только после парламентских выборов в Украине и при условии наличия нового правительства, передает ТАСС.

Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась “ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата”. Однако встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, добавил президент. Кроме этого, “о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны”.





Кроме того, Зеленский предложил поучаствовать в переговорах лидеров других стран, а они пока ответа не дали.





Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину новый формат переговоров с участием американского президента Дональда Трампа и других мировых политиков.

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