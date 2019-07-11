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Новости
Украина
11 июля 19, 20:32
Зеленский уволил главу СБУ в Кировоградской области
СБУ
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В четверг глава государства подписал указ об увольнении начальника управления СБУ в Кировоградской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Олега Аркушу. Об этом говорится в президентском указе, обнародованном на сайте главы государства.

"Уволить Аркушу Олега Николаевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровые назначения в СБУ. Президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу.

Также исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов назначил руководителей СБУ во Львовской и Закарпатской областях.
bigmir.net
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