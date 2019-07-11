Зеленский уволил главу СБУ в Кировоградской области

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Олега Аркушу. Об этом говорится в президентском указе, обнародованном на сайте главы государства.

"Уволить Аркушу Олега Николаевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровые назначения в СБУ. Президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу.

Также исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов назначил руководителей СБУ во Львовской и Закарпатской областях.