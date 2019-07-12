Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, как выходил из Иловайского котла.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новинарня", информирует Цензор.НЕТ.

"Я дал команду выхода по-боевому. Мы осуществляли выход, марш двумя колоннами с предвидением вступления в бой. За сутки были поставлены задачи, которые должны спланировать все командиры в своей зоне ответственности. Конечно, это был риск. Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы", - рассказал Хомчак.

По словам Хомчака, во время выхода противник обстреливал машины с маркировкой Красного Креста, и не было возможности вывезти раненых.

"Но в течение пяти лет мои показания не изменились. Я вышел в группе с еще 14 военными. Моя группа вынесла на руках тяжелораненого бойца, которому в Эстонии спасали руку", - подчеркнул Хомчак.

Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что не в праве раскрывать все детали выхода из Иловайского котла, поскольку по этому делу продолжается расследование.

"Я согласен с тем, что бой является тайным до того момента, пока ты принимаешь решение накануне. А когда он продолжается или завершился - уже нет ничего тайного. Но все же дело уголовное - под грифом "секретно". Поэтому не могу вам чего-то рассказывать", - сказал он.

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"Иловайск - это место, где враг получил существенные потери и понял, что просто так Украина он не пойдет", - добавил Хомчак.