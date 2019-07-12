Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.56
USD
25.49
RUB
0.40
EUR
29.11
USD
25.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 июля 19, 23:53
Хомчак рассказал, как выходил из Иловайского котла
Хомчак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак об Иловайской трагедии: "Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы"

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, как выходил из Иловайского котла.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новинарня", информирует Цензор.НЕТ.

"Я дал команду выхода по-боевому. Мы осуществляли выход, марш двумя колоннами с предвидением вступления в бой. За сутки были поставлены задачи, которые должны спланировать все командиры в своей зоне ответственности. Конечно, это был риск. Мы даже не могли понять, сколько зашло россиян, потому что все мои запросы "наверх" были проигнорированы", - рассказал Хомчак.

По словам Хомчака, во время выхода противник обстреливал машины с маркировкой Красного Креста, и не было возможности вывезти раненых.

"Но в течение пяти лет мои показания не изменились. Я вышел в группе с еще 14 военными. Моя группа вынесла на руках тяжелораненого бойца, которому в Эстонии спасали руку", - подчеркнул Хомчак.

Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что не в праве раскрывать все детали выхода из Иловайского котла, поскольку по этому делу продолжается расследование.

"Я согласен с тем, что бой является тайным до того момента, пока ты принимаешь решение накануне. А когда он продолжается или завершился - уже нет ничего тайного. Но все же дело уголовное - под грифом "секретно". Поэтому не могу вам чего-то рассказывать", - сказал он.

Читайте также:  Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым - Хомчак

"Иловайск - это место, где враг получил существенные потери и понял, что просто так Украина он не пойдет", - добавил Хомчак.
censor.net.ua
Ещё по теме:
ФОТО: В музее Т.Шевченко открылась фотовыставка «Иловайск»
Генштаб сделал крайними в Иловайске бойцов батальонов
Иловайск. Вопросы без ответа год спустя (ВИДЕО)
Почему силы АТО потерпели жестокое поражение под Иловайском?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вызов Порошенко на допрос в ГБР: опубликована повестка. фото
noimageРада приняла новый избирательный кодекс
noimageЗеленский уволил главу СБУ в Кировоградской области
noimageПутин ответил на предложение Зеленского о переговорах
noimageДуда обратился к Зеленскому по историческому спору
Лента новостей