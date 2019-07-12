В России признали угрозой Всемирный конгресс украинцев

Генеральная прокуратура РФ признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев угрозой безопасности России. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ведомства.





"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.





Данные о принятом решении Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции РФ для внесения организации в соответствующий перечень.





Напомним, закон о нежелательных организациях запрещает таким структурам работать на территории РФ, а также исключает сотрудничество с ними. Президент России Владимир Путин подписал документ в мае 2015 года.





Всемирный конгресс украинцев был создан в США в 1967 году. Сейчас штаб-квартира организации находится в канадском Торонто. Конгресс является координатором украинских диаспор по всему миру.





Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.







