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Новости
Украина
12 июля 19, 08:32
В России признали угрозой Всемирный конгресс украинцев
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Деятельность неправительственной организации объявили нежелательной на территории России.
Генеральная прокуратура РФ признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев угрозой безопасности России. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ведомства.  

  "Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении. 

 Данные о принятом решении Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции РФ для внесения организации в соответствующий перечень. 

 Напомним, закон о нежелательных организациях запрещает таким структурам работать на территории РФ, а также исключает сотрудничество с ними. Президент России Владимир Путин подписал документ в мае 2015 года.

    Всемирный конгресс украинцев был создан в США в 1967 году. Сейчас штаб-квартира организации находится в канадском Торонто. Конгресс является координатором украинских диаспор по всему миру. 

 Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.
bigmir.net
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