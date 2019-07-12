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Новости
Украина
12 июля 19, 09:49
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код
встреча
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В команде президента Украины Владимира Зеленского придумали свою альтернативу BankID и MobileID

Внедрение национальной системы идентификации граждан стало главной темой встречи советника президента Украины Михаил Федоров и представителей Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы и Министерства юстиции, которая состоялась в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил Федоров, в мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через интернет и разные онлайн-системы.

"Поэтому для установления доверия, осуществления соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом", — подчеркнул советник президента.

По его словам, отсутствие единой системы идентификации в Украине привело к несвязанности информации о лице в государственных информационных ресурсах. Это делает невозможным адекватный поиск и сверку данных в госреестрах, что создает возможность манипулирования и искажения информации.

Участники встречи согласились, что доверие в цифровой экономике является ключевым критическим условием ее существования, а недоверие из-за различных организационных, правовых и технологических причин существенно ограничивает использование электронных транзакций, поэтому необходимо запустить надежную, защищенную инфраструктуру и внедрить международные стандарты.

По мнению участников встречи, внедрение национальной системы идентификации вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволяет изменить "бумажную" систему взаимодействия и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".

Федоров добавил, что развитие цифровой идентификации в Украине также важно гармонизировать с соответствующими регламентами ЕС (eIDAS).

Все предлагаемые решения планируется обсудить на заседании Совета национальной безопасности Украины.

Напомним, в октябре 2017 года Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала закон о доверительных услугах. Документ придает легальный статус электронной идентификации с помощью BankID и MobileID, а также приравнивает форматы выданных в Украине электронных подписей, печатей и сертификатов публичных ключей к европейским.
Delo
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