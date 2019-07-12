Люстрация по-зеленому. Реакция на идею Зеленского

Владимир Зеленский придумал свою люстрацию – он хочет запретить занимать государственные должности всем чиновникам, которые находились у власти с 2014 по 2019 годы.

Причем люстрировать глава государства собрался даже избираемые должности – народных депутатов, президента.

Что говорит президент

По словам Зеленского, он ежедневно общается с чиновниками разных уровней и понимает - это “безнадежный диагноз“.





“Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово“, - заявил президент.





“Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят и строят дороги только в собственном Фейсбуке, и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек“, - отметил он.





По словам Зеленского, он ежедневно ломает голову, что с ними делать: “обменять на пленных, или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили и отправить на передовую“.





“Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством“, - сказал Зеленский.







