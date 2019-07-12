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Новости
Украина
12 июля 19, 10:13
Лещенко хочет поменять законы и дать Донбассу русский язык
Сергей Лещенко
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"Для примирения в стране" президент Владимир Зеленский якобы готов обсуждать "право людей в ОРДЛО говорить на русском", заявил нардеп

Народный депутат Сергей Лещенко не видит проблем, если для временно оккупированных территорий будет зафиксировано "исключение из закона о языке": то есть, там разрешат использовать русский язык официально и неофициально. Такую мысль он озвучил для РБК-Украина.

По его словам, попытки команды президента начинать говорить о региональном статусе русского языка в Донбассе - не спонтанная идея: концепцию Владимир Зеленский озвучивал и до выборов на встрече с Куртом Волкером (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине, - ред.) и замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом.

Экс-участник команды Зеленского говорит, что присутствовал на встречах.

"И я считаю, что в этом нет ничего странного: мы предлагаем закрепить то, что есть на сегодняшний день. Ведь в ОРДЛО говорят на русском. Люди, которые называют себя "властью" в ОРДЛО, тоже используют русский язык, то есть предлагается просто сохранить статус-кво в языковой сфере. Подчеркиваю - речь идет не обо всем Донбассе, а только об ОРДЛО", - отметил он, говоря почему-то "мы".

Лещенко, который баллотируется в новую Раду, полагает, что Украина от этого "ничего не теряет, зато получает возможность начать строить мост взаимопонимания с людьми на оккупированных территориях".

"Не вижу проблемы, если мы для оккупированных территорий зафиксируем исключение из закона о языке", - резюмировал он.

ОРДЛО - "отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления", то есть временно оккупированные Россией территории на востоке.
liga.net
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