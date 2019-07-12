Украинский арсенал: 203-мм самоходная пушка 2С7 «Пион».ФОТО

Война на Донбассе потребовала применения буквально всего, что было доступно. В том числе и такого оружия, которое никогда не состояло на вооружении украинской армии или было снято к 2014 году. Одним из таких образцов стала самая мощная артиллерийская система советской армии — 203-мм самоходная пушка 2С7 «Пион».

Собственно, сама установка принята на вооружение советской армии в 1975 году. Предназначена для разрушения бетонных, железобетонных и земляных укреплений, уничтожения дальнобойной артиллерии противника, установок тактических ракет и других средств доставки ядерных зарядов.

Дело в том, что к началу 1970-х годов уже стало понятно, что тотальной ядерной войны не будет (поскольку в ней просто не окажется победителя), а если что-то и применят, так это тактические ядерные заряды, средств доставки которых у СССР банально не было. Зато был опыт применения американских 175-мм самоходных пушек М107 израильтянами в ходе войны 1967 года. Тогда эти «монстры» свободно расстреливали стратегические объекты сирийцев на расстоянии до 32 километров.

Советскими инженерами при разработке новой самоходной установки рассматривалось достаточно большое количество вариантов, причем в приоритете был вариант закрытого типа с орудием в бронированной рубке. Однако военные настояли на открытой схеме оружия — как на САУ 2С5 «Гиацинт».

В качестве основного вооружения САУ использует 203-мм (если быть точным — 203,2 мм, или 8 дюймов, но везде для удобства указывают именно 203) пушку 2А44 массой 14,6 тонны. Интересно, что в ее основе лежит уже отработанная к тому времени гаубица образца 1931 года Б-4. Стоит сказать, что ствол пушки является не моноблочным, а разборным (из свободной труды, казенника, кожуха, втулки и муфты). Поэтому, кстати, орудие для восстановления не надо отправлять на завод, а можно заменить только втулку, что вполне реально даже в условиях полевых мастерских.

Очень много усилий инженеры приложили, чтобы компенсировать возникающую при выстреле силу сопротивления откату — 135000 кгс. В итоге сзади были смонтированы направляющие, которые устанавливаются перед открытием огня на землю, играя роль вспомогательных опор. С этой же целью у самоходки применяется сошник, по форме напоминающий бульдозерный отвал, который закреплен на корме САУ и приводится в действие с помощью гидравлических домкратов.

Бронированный (толщина наружных листов броневой стали — 13 мм, внутренних — 8 мм) корпус «Пиона» имеет необычную форму: с вынесенной далеко вперед кабиной экипажа, которая дополнительно служит в качестве противовеса тяжелой орудийной установке. Шасси представляет собой модернизированный вариант ходовой части танка Т-80.

Боекомплект пушки состоит из 40 выстрелов раздельного заряжания со сгорающим картузом. Однако только четыре из них хранятся в кормовой части САУ, представляя собой неприкосновенный запас, а остальные подвозятся автомобильным транспортом и выкладываются на грунт. Максимальная дальность стрельбы «Пиона» осколочно-фугасным снарядом — 37,4 км, с активно-реактивной системой — 47,5 км.

Для подачи выстрелов с грунта расчет использует двухколесную тележку, на которой снаряды и заряды укладываются на съемные носилки. Скорострельность орудия — до полутора выстрелов в минуту.

Достаточно высокая скорострельность как для такого мощного орудия обеспечивается возможностью его заряжания при любом угле возвышения без приведения ствола к фиксированному углу заряжания. Это обеспечивает автоматический механизм заряжания, который «заточен» на перемещение снаряда на линию досылки самим досылающим устройством без промежуточных перегрузок и без дополнительных перегрузочных приспособлений.

Боевой расчет «Пиона» — 13–14 человек, семеро из которых составляют экипаж и постоянно находятся в машине. В отделении управления размещены рабочие места механика-водителя, наводчика и командира, остальные четверо членов экипажа располагаются в отделении для экипажа в центре машины. Другие члены расчета следуют за самоходкой в транспортно-заряжающей машине.

Производство САУ 2С7 осуществлялось 10 лет — с 1975 по 1985 год. Самоходные пушки поступали на вооружение отдельных самоходно-артиллерийских дивизионов артиллерийских бригад большой мощности артиллерии резерва Верховного Главнокомандования Сухопутных войск СССР. Обычно дивизион насчитывал три артиллерийские батареи по четыре орудия.

На момент аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе САУ не состояла на вооружении ВСУ. Невероятными усилиями в августе — сентябре 2014 года в строй было поставлено некоторое количество орудий. Уже осенью 2014 года три орудия были отправлены на донецкое направление. Причем это происходило в условиях строжайшей секретности, и о задачах артиллеристов и расположении позиций знали только три человека в высшем командовании.

Именно расчеты «Пионов» нанесли огневой удар по уже почти разрушенному старому терминалу Донецкого аэропорта (ДАП) в ночь с 4 на 5 декабря 2014 года, уничтожив немало живой силы противника и окончательно его разрушив, после чего боевики были вынуждены покинуть тюерминал.

После ДАП орудия на трейлерах оперативно перебросили на волновахское направление. Тут артиллеристы нанесли неожиданный удар по сосредоточению сил противника. Выполнив задачу, выдвинулись к населённому пункту Гродовка, где нанесли огневой удар по врагу на подступах к Донецкому аэропорту.

С 19 января тут появились две полноценные батареи (13-я и 14-я), которые поддерживали нашу оборону в районе Песок и активно привлекались к ударам по позициям противника в районе Донецкого аэропорта, а также за линией противостояния.

С 2 февраля 2015 года «Пионы» активно противодействовали вражеским попыткам атаковать наши позиции и ответным огнем из района населенного пункта Видродження уничтожали врага в районе Светлодарской дуги. Основными целями при этом были склады с ГСМ и боеприпасами противника.

Первоначально «Пионы» находились в составе 26-й артиллерийской бригады, но впоследствии с увеличением количества пушек на вооружении в 2015 году была сформирована отдельная бригада — 43-я отдельная артиллерийская большой мощности с базированием на пгт Девички Киевской области. По открытым данным, в ее составе три отдельных дивизиона и мотопехотный батальон.

Так как у противника не было огневых средств, способных достать наши пушки на таком расстоянии, ни одного случая контрбатарейной борьбы не зафиксировано.

На сегодня известно только об одной потере. Зимой 2015 года в результате разрыва ствола взорвалась одна пушка, погибли трое военнослужащих:

— младший сержант Николай Пономаренко (1981 г. р.);

— старший солдат Павел Антоненко (1992 г. р.);

— старший солдат Василий Воропай (1956 г.р.).

Первая ротация «Пионов» на Донбассе продолжалась до сентября 2015 года. В дальнейшем как минимум одна батарея на ротационной основе всегда находилась на фронте.