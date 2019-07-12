Зеленский помиловал переданного из РФ политзаключенного

В ближайшего время осужденный в России в 2014 году за якобы “убийство мирных жителей” политзаключенный Сергей Литвинов окажется на свободе. Президент Владимир Зеленский 11 июля подписал соответствующий документ о его помиловании. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

На основании подписанного президентом Украины указа №517 Минюст поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) освободить заключенного Литвинова из-под стражи.

- Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии. Физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время, - резюмировал Петухов.

***

Сергей Литвинов был задержан российской стороной в Ростовской области. Там его обвинили в якобы “убийстве мирных жителей в селах Луганщине”, когда тот был в составе украинского батальона “Днепр-1”. Как передает Громадське, тогда Литвинову грозило до 25 лет лишения свободы. Но адвокату Литвинова Виктору Паршутикину удалось изменить инкриминируемую его подзащитному статью на “разбой”. Поршутикин доказал, что жертв с упомянутыми в материалах дела фамилиями, которых якобы убил Литвинов, не существовало.





В апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области (Россия) приговорил украинца Литвинова к 8,5 годам лишения свободы. В том же году Литвинова переправили в колонию в Магадане. В начале весны 2019-го Сергея Литвинова без огласки перевели оттуда в Диканевскую колонию в Харьковской области. Это произошло в рамках передачи осужденных лиц.



