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Новости
Украина
12 июля 19, 23:09
"Сила права" предлагает закон об информационной безопасности
Сила права
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Внесение таких изменений будет способствовать повышению эффективности борьбы с угрозами национальной безопасности в информационной сфере

Общественное движение "Сила права" обратилось к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением подать в Верховную Раду подготовленный юридической командой "Силы права" проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности государства в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации российской Федерацией части территории Луганской и Донецкой областей, Автономной Республики Крым и г.. Севастополь ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе движения.

В сообщении отмечается: "Проект Закона предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов с целью:


• исключить распространение мифов российской пропаганды, которые отрицают факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
• нивелировать возможность использования украинских СМИ для распространения пропагандистских материалов Кремля;
• повысить уровень осведомленности граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства о факте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Внесение таких изменений будет способствовать повышению эффективности борьбы с угрозами национальной безопасности в информационной сфере и реализации суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, - отметил глава" СИЛЫ ПРАВА "Андрей Сенченко. - Надеемся, Президент внимательно отнесется к нашей инициативе и станет субъектом законодательной инициативы в этом сверхважном для страны и общества вопросе ".
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