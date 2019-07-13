Обстрел телеканала «112» из гранатомета. ВИДЕО

В ночь с 12 на 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли офис телеканала, расположенный на улице Дегтяревская, 21Г.
Приблизительно в 3-40 двое злоумышленников подъехали к зданию на автомобиле и произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета, после чего скрылись в неизвестном направлении.
В здании осталось отверстие от «меткого» попадания. Куски с эмблемой телеканала разлетелись по тротуару и проезжей части.
Резонансный инцидент был зафиксирован камерами уличного наблюдения.
Как передает «Информатор», столичные правоохранители продолжают поиск злоумышленников, причастных к нападению на талеканал. В городе введен оперативный план «Сирена». На месте ЧП продолжаются следственные действия. Орудие преступления ‒ тубус гранатомета ‒ направлен на экспертизу.