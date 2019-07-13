Обстрел телеканала «112» из гранатомета. ВИДЕО

В ночь с 12 на 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли офис телеканала, расположенный на улице Дегтяревская, 21Г.

Приблизительно в 3-40 двое злоумышленников подъехали к зданию на автомобиле и произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В здании осталось отверстие от «меткого» попадания. Куски с эмблемой телеканала разлетелись по тротуару и проезжей части.

Резонансный инцидент был зафиксирован камерами уличного наблюдения.

Как передает «Информатор», столичные правоохранители продолжают поиск злоумышленников, причастных к нападению на талеканал. В городе введен оперативный план «Сирена». На месте ЧП продолжаются следственные действия. Орудие преступления ‒ тубус гранатомета ‒ направлен на экспертизу.





Сегодня же генеральный директор канала Егор Бенкендорф обратился к властям, сотрудникам канала и зрителям.





"Я обращаюсь в Офис президента Украины, Кабинет министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой, - заявил Бенкендорф.





Он также поблагодарил всем за поддержку и пообещал усилить меры безопасности всех сотрудников.

