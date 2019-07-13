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Новости
Украина
13 июля 19, 13:44
Зеленский отложил назначение главы Одесской ОГА
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Одессе.

Зеленский заявил, что знает лично господина Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", — заявил Зеленский.

Напомним, 11 июля у здания Офиса президента в Киеве прошел митинг против назначения бизнесмена Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской облгосадминистрации. Активисты предоставили доказательства дружбы Андрейчикова с пророссийскими деятелями.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.
censor.net.ua
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