Зеленский отложил назначение главы Одесской ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Одессе.

Зеленский заявил, что знает лично господина Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", — заявил Зеленский.

Напомним, 11 июля у здания Офиса президента в Киеве прошел митинг против назначения бизнесмена Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской облгосадминистрации. Активисты предоставили доказательства дружбы Андрейчикова с пророссийскими деятелями.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого.





Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.



