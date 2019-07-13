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13 июля 19, 21:25
В Киеве у здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?".
протест
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В Киеве возле центрального офиса СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?".
Активисты требовали от спецслужбы обратить внимание на антиукраинскую деятельность кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.
censor.net.ua
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