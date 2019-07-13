Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.
|
Удобная и симпатичная ТЕЛЕПРОГРАММА Более 200 каналов на Ваш выбор. Легко и просто - в один клик! TVBuzzer.net
В Киеве у здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)