Мандат как спасение, или почему идет в ВР депутат Пашинский

И стоит ли за него голосовать на досрочных парламентских выборах? Давайте попробуем разобраться, вспомнив важнейшие вехи его биографии. Об этом сообщает Обозреватель.

Перезагрузка и чистка Верховной Рады - именно этого ждут украинцы от досрочных парламентских выборов. Впрочем, анализ списков кандидатов в депутаты вовсе не обещает вожделенное обновления. Вот, например, Житомирщина. Здесь среди фаворитов гонки - целая группа бывших чиновников и действующих депутатов во главе с экс-спикером Владимиром Литвиным (округ №65) и «янтарным дельцом» Бориславом Розенблатом (62). Впрочем, даже эти известные персонажи меркнут на фоне другого претендента - депутата четырех созывов Сергея Пашинского. Вы можете возразить: мол, в нынешнее кризисное время как раз такие опытные политики и должны оставаться во власти. Тем более, что Пашинский имеет не только многолетний парламентский опыт - он также работал в банковской сфере, защитник и был советником премьер-министра Юлии Тимошенко. Но даже поверхностное знакомство с биографией кандидата в депутаты вызывает много вопросов. В частности, чем на самом деле занимается Пашинский в Раде? Что ж - попробуем разобраться. Вашему вниманию - только известные факты о кандидате из открытых источников.

Итак, Сергей Пашинский хочет прорваться в Раду через округ №64 (город Коростень, Коростенский, Лугинский, Овручский, Олевский районы). Он уже давно постоянно проживает в Киеве, но, как и многие другие столичные политики, решил идти через глубинку, где есть «прикормленный» округ и меньше конкуренция. Кстати, ранее Пашинский избирался депутатом только по спискам - трижды от «Батькивщины», а в последний раз, в 2014-м - от «Народного фронта». Но с политсилой Тимошенко он побил горшки, а рейтинги НФ уже давно скатились почти до нулевой отметки. Поэтому Пашинский, как и все денежные «фронтовики», стал мажоритарщиком. При этом скромно зарегистрировался как самовыдвиженец - чтобы отделаться от негативного бренда «Народного фронта».

Пашинский НЕ ЗНАЕТ О СВОЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Вся предвыборная деятельность Пашинского крутится вокруг Благотворительного фонда Пашинского, президентом которого является жена Пашинского. Фонд основан еще в 2007 году, но бурно действовать он начал прошлым летом, когда нардеп решил идти на выборах в округе №64. В сентябре-2018 в Facebook появилась страница фонда, из которой избиратели начали узнавать о деяниях кандидата - вот Пашинский или его жена привезли подарки в школы и детские сады, вот Пашинский спонсировал дискотеку для молодежи и провел патриотический конкурс, а вот Пашинский посадил дерево и поздравил женщин с 8 марта ...

Когда в апреле-2019 пошли разговоры о досрочных выборах в Раду, фонд Пашинского взялся за старые проверенные методы - в частности, «гречкосийство». Накануне Пасхи фонд раздавал гражданам в возрасте от 65 лет, которые являются избирателями на округе №64, подарочные наборы. Перечень гостинцев традиционный - гречка, макароны, масло, шпроты, тушеная говядина, вафли, бутылка «кагора» и ... газета о Пашинского. При этом помощники нардепа божились, что сам Пашинский этой раздачи не имеет отношения - фонд только раздавал подарки от его имени. Такая интересная благотворительность.

Конечно, можно было бы не цепляться тщательно к деятельности этого депутата, ведь многие так заигрывают с избирателями. Но дело в том, что для Пашинского эти выборы, в первую очередь, - как спасательный круг. Ему необходимо получить депутатскую неприкосновенность, потому что за ним тянется длинный шлейф коррупционных дел, которые запросто могут трансформироваться в реальный тюремный срок. О каких делах речь? Коротко - о самых громких.

ПЕРЕПУТАЛИ ГОД И СТРАНУ

Помните эпическое заявление Петра Порошенко: «Кто будет воровать в армии - руки отрублю»? Эта фраза приобрела такую ​​популярность, что стала мемом. Но никаких отрубленных рук - ба, даже рук в наручниках - мы не увидели. Показательным оказалось «дело Свинарчук-ГЛАДКОВСКИЙ», которые вместе с подельниками, по данным расследований, нажили миллионные состояния на аферах в «Укроборонпроме». Эта сделка получила широкую огласку, потому раскрутили ее накануне президентских выборов, а фигурантами оказались люди из окружения Порошенко. Но следственные органы расследовали не менее вопиющие случаи грабежа в украинского Оборонпрома, которые, впрочем, не получили должной огласки. Поэтому напомним о них.

В апреле-2018 журнал «Новое время» обнародовал материалы расследования по закупке и ремонту боевых машин пехоты (БМП) для ВСУ. Издание утверждает, что в 2016-2017 годах процветала следующая коррупционная схема:

- чешская компания Excalibur Army продавала польской компания Wtorplast списаны БМП по цене металлолома - по 20-25 тысяч евро;

- Wtorplast разбирала БМП - отделяла башни от шасси - и отдельно продавала эти элементы Житомирском бронетанковом завода (ЖБЗ): 1 башня стоила 66000 долларов, а 1 шасси - 99 000 долларов;

- ЖБЗ снова собирал БМП и передавал Минобороны - стоимость работ завода составляла 40 000 долларов за машину.

Простая, но очень прибыльная схема заработка для всех ее участников, не так ли ?! В накладе оставался только украинский оборонный бюджет, который оплачивал этот позорный грабеж. Потому БМП стоимостью 20-25 тысяч евро в итоге обходилось в 205-210 тысяч долларов! А теперь считайте: только в 2017 году Минобороны закупило у ЖБЗ 200 БМП - то есть бюджет Украины потерял только за этот период около 41-42 миллиона долларов.

Кто освоил утраченные государством средства? «Конечным бенефициаром этой схемы является Сергей Пашинский», - рассказал «Новому Времени» на условиях анонимности один из бизнесменов, причастных к поставкам БМП. Сам Пашинский, который, кстати, является председателем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, а в то время еще и числился председателем наблюдательного совета ГК «Укроборонпром», свое участие в сделках отверг. А чтобы журналисты больше не расследовали его деятельность, сделал радикальный шаг в стиле бурных 1990-х. В редакцию журнала пришли представители депутата, которые потребовали: опубликовать «для мирного урегулирования проблемы» статью-опровержение за подписью Пашинского и поставить его фото «на всю обложку как часть извинения».

Главный редактор «НВ» Виталий Сыч так потом прокомментировал визит переговорщиков: «Это экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы. Мне никто не угрожал со времен Януковича ... Даже тогда так тупо никто не угрожал. Ребята перепутали год и страну. Это Украина, 2018 а не Конго или Ирак 1990-х годов».

Вообще стоит отметить, что отношение Пашинского к СМИ, его критикуют или публикуют расследование, цивилизованным никак не назовешь. Вместо того, чтобы решать вопросы в устойчивом юридическом порядке, депутат или отправляет в редакции «переговорщиков» (как описано выше), или натравливает полицию. Буквально на днях в Коростене стражи порядка неожиданно вызвали на допрос всех (!) Журналистов местной газеты «Патриот». Как сообщил адвокат Андрей Гожий, причина такого массового вызова - критическая статья о Пашинского. Тот написал в заявление в полицию, которая открыла производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права».

ДЕПУТАТСКОЕ лобби

Еще одна схема с участием Пашинского, о которой также рассказал «Новое время», - закупка Минобороны Украины радиостанций для ВСУ в 2017 году. Продавца выбирали между двух компаний израильская компания Elbit (один из мировых лидеров в этой области) или турецкий Aselsan (скромный по всем параметрам производитель). Довольно неожиданно для экспертов, победила Aselsan, предложение которой оказалось всего на 1% дешевле, чем Elbit. При этом сам конкурс проходил непрозрачно и с многочисленными несогласованностями. Не учли чиновники МО и тот факт, что израильтяне готовы были передать Украине технологии производства радиостанций, а также разместить в стране свое производство.

Поэтому Минобороны заключило контракт с Aselsan на 100 000 000 долларов. Процесс пошел. И тут неожиданно выяснилось, что турецкие станции ... слишком большие и не помещаются в танки Т-64БВ, для которых, собственно, их закупали. Такая позор!

А тем временем, израильтяне провели собственное расследование, чтобы разобраться, почему Украина пренебрегла их продукцией. И оказалось, что закупку турецких радиостанций пролоббировали в высших эшелонах власти - в частности, одним из лоббистов оказался Сергей Пашинский. Собственно, депутат и не скрывал своих «симпатий», утверждая, что «турецкие станции гораздо лучше израильские». А вот бескорыстным было предпочтения? Ответ на этот вопрос пытаются дать компетентные органы.

Пашинский ЗДЕСЬ, Пашинский ТАМ

Третий эпизод, который упоминает «Новое время» и в котором фигурирует фамилия «Пашинский», касается уже не покупки, а продажи. В апреле 2017 завод «Импульс» (Шостка), входящий в концерн «Укроборонпром», продал кипрскому оффшору PH Strategic Business Limited 109 пакетов взрывателей. Экспорт - конечно, это очень хорошо, это новые рынки и поступления валюты. Но дело в том, что детонаторы было реализовано по значительно заниженной цене - всего 95 000 евро. Оффшор вскоре перепродал товар сербской компании Sloboda уже по рыночной цене - 684 тысяч евро. Чувствуете разницу! Ну, и финальная точка: проплаты прошли через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го Минфин США обвинил в отмывании денег.

Итак, кто отмыл на детонаторах разницу почти в 600 000 евро? «Новое время» не называет фамилий коррупционеров. Но напоминает, что к поставкам имел отношение сын Пашинского - Антон, который на тот момент уже два года возглавлял отдел внешних контрактов государственной компании “Спецтехноэкспорт», который выдает лицензии на экспорт вооружений. Отец за сына, конечно, не отвечает. Но пример Свинарчук-ГЛАДКОВСКИЙ свидетельствует - семейные кланы грабят в Украине так же нагло, как и «дорогие друзья», «кумовья», «однополчане»и другие.

ДЕПУТАТ-БИЗНЕСМЕН-РЕЙДЕР

Серьезные обвинения журнала «Новое время» сразу получили отклик компетентных органов. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник тогда же, в апреле-2018, заявил на пресс-конфренции, что бюро «фиксировало возможной коррупции в этом вопросе еще до выхода в СМИ расследование на эту тему». И уточнил: «Уголовное производство открыто. И проводится расследование. Но мы эту ситуацию видели еще в статью и фактически совпал выход этой статьи и регистрация этого производства».

Заявление главы НАБУ порадовала журналистов и борцов с коррупцией. Удивляет только, что за Пашинского не взялись ранее. Потому СМИ неоднократно упоминали его в материалах о сделках в оборонной отрасли. В частности, сообщалось о причастности депутата к закупке по завышенной цене 100 военных медицинских автомобилей в порошенкиськои корпорации «Богдан» для Минобороны. Эти машины оказались не только неадекватно дорогими, но и очень ненадежными, поскольку половина из них сломалась уже в первые дни эксплуатации. Говорят также, что Пашинский лоббировал закупки для Минобороны и Национальной гвардии бронеавтомобилей «Варта», которые не соответствовали необходимым для заказчиков критериям и к тому же было много технических недостатков.

Отметим, что фамилия Пашинского фигурировало не только в аферах, связанных с «оборонкой». Впервые его упомянули в криминальных хрониках еще в 2002 году в связи с делом о масштабных хищениях в банке «Украина». Это финучреждение обанкротилася в 1999-м. Тогда Пашинский раз возглавлял ее дочерней Торговый дом «Украина», который задолжал банку около 100 000 000 долларов - огромные по тем временам деньги.

26 ноября 2002 работники Генеральной прокуратуры Украины задержали Пашинского по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, 222 ч. 2 Уголовного кодекса (присвоение, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, мошенничество с финансовыми ресурсами повторно или такое, что нанесло большой материальный ущерб). Впрочем, уже в феврале 2003 года Пашинского освободили, а еще через год (сразу после Оранжевой революции) уголовное дело было закрыто.

Говорят, что за свою свободу господин Сергей должен благодарить высоким покровителям. Сначала его опекал непотопляемые во все времена Виктор Медведчук, а затем Юлия Тимошенко, которая, вспоминают, даже лично приехала в Лукьяновское СИЗО, что забрать «подопечного». Якобы именно ЮВТ в 2005 году протолкнула Пашинского в гендиректора государственной компании “Укррезерв“, откуда, правда, его уже за полгода уволили. Но Тимошенко «своих не кидает», и впоследствии она дала старт политической карьере Пашинского, включив его в список БЮТ, в составе которого наш герой в 2006-м стал депутатом. С тех пор он активно «совмещал» законотворческую и бизнес-деятельность. Если это, конечно, можно считать бизнесом ...

Пашинский также упоминали в связи с рейдерскими атаками на компании «Турбоатом» (2007 год), «Укртатнафта» (2008) и «Житомирские лакомства» (2010). Причем последний случай привел к серьезному международному скандалу, потому что вроде бы Пашинский и компания «отжали» кондитерскую фабрику в Житомире у владельца - гражданина США Игоря Бойко.

Революция Достоинства коренным образом изменила Украину, но не Сергея Пашинского. Он ход из «Батькивщины» до «Народного фронта» (попередьо перессорившись со всеми партнерами), где у него открывались широкие денежные перспективы. Эксперты утверждают, что Пашинский был одним из участников хищения и продажи конфискованных нефтепродуктов из компаний скандального беглого олигарха Сергея Курченко. Фирмы с орбиты Пашинского и его бизнес-партнеров получили топливо по заниженным ценам, а продали по рыночным. Лишь в нескольких эпизодах (захват ресурсов на базах в Херсоне, Одессе и Василькове) убытки государства составили около 250 000 000 гривен. Кстати, общая стоимость конфискованных в Курченко нефтепродуктов - около 1,5 миллиарда гривен.

СТРЕЛОК-НЕУДАЧНИК

Перечень уголовных дел Пашинского не ограничивается только экономической сферой. Он, как настоящий человек-скандал, имеет «скелет в шкафу» - конфликт со стрельбой, который может дорого обойтись политику.

31 декабря 2016 дорожная ссора на Киевщине между Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Василием Химикусом завершилась выстрелом депутат в ногу оппонента. Пашинский утверждал, что применил оружие для защиты себя и жены, и ГПУ стала на его сторону, закрыв уголовное дело.

Однако точка в этом деле еще не поставлена. Адвокат ранения - Елена Лешенко - сообщила на своей странице в Facebook: «Европейский суд по правам человека комуникував в Кабмин дело» Химикус против Украины «... Уголовное производство уже было закрыто генпрокуратурой, пострадавших в деле не оказалось. Постановление о закрытии уголовного производства была впоследствии отменена судом, но расследование не то чтобы не ведется, оно тупо блокируется. Вещественные доказательства по делу пытаются всячески уничтожить ... ». Лешенко также отметила, что дело рассматривается в Евросуде по статьям 2, 3 и 6 Конвенции по пра человека.

ВСЕ РАВНО БУДЕТ «дерибанить»?

Предполагаемая участие Пашинского в масштабных сделках, конечно, не имеет «отражение» в декларации политика - по сравнению с другими «небожителями», его стать довольно скромные. По 2018 он задекларировал депутатскую зарплату (345800 гривен) и компенсацию (423 тысяч), два катера, два «Мерседеса», наличные (120000 долларов и 90000 евро), пару часов, несколько картин ... Квартира или имениями Пашинский не обладает.

Зато его жена - Руслана - настоящая хозяйка. Кроме значительных денежных сумм и двух авто, она является владелицей огромного дома в селе Хлепча Киевской области (площадью 1 020,6 кв.м), а также семь земельных участков (общая площадь 13 370 кв. М). Ориентировочная стоимость шикарной сельской усадьбы Пашинский - 20000000 долларов. Она очень роскошная - на территории есть даже искусственное озеро с мостиком и ... церковь!

«Сергей очень радуется своей часовней, - рассказал нашему сайту на правах анонимности его коллега-депутат, побывав у него в гостях. - Он, видимо, там замаливает грехи ... Но вряд ли это ему поможет. Потому Сергей все равно будет дерибанить» - даже если ему, как говорил Порошенко, отрубить руки ...»