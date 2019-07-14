ЦИК опубликовала фото всех кандидатов-мажоритарщиков

На официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Одномандатных избирательных округов в Украине сейчас 199, на них баллотируются 3220 человек. То есть в среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов - 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады.

В общественном движении Честно отмечают, что обнародование фото кандидатов "позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан.

Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе лишь на информационных плакатах на избирательных участках".

Найти кандидатов на сайте ЦИК можно тремя способами - по алфавиту, в списке партии или же по номеру избирательного округа.

Ране сообщалось, что в 48 из 199 округов зарегистрированы так называемые клоны. Всего по Украине баллотируется 161 кандидат-однофамилец.