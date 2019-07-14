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Новости
Украина
14 июля 19, 10:45
ЦИК опубликовала фото всех кандидатов-мажоритарщиков
Верховна Рада
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Фото кандидатов поможет избирателям отличить технических кандидатов и так называемых "клонов" от лидеров гонки, считают эксперты.

На официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Одномандатных избирательных округов в Украине сейчас 199, на них баллотируются 3220 человек. То есть в среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов - 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады. 

В общественном движении Честно отмечают, что обнародование фото кандидатов "позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан.

Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе лишь на информационных плакатах на избирательных участках".

Найти кандидатов на сайте ЦИК можно тремя способами - по алфавиту, в списке партии или же по номеру избирательного округа.

Ране сообщалось, что в 48 из 199 округов зарегистрированы так называемые клоны. Всего по Украине баллотируется 161 кандидат-однофамилец.
bigmir.net
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