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Украина
14 июля 19, 11:50
Офис президента запустил "Социальный лифт"
Социальный лифт
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Команда главы государства будет искать кандидатов на руководящие должности через Интернет.

Офис президента запустил в пилотном режиме программа поиска людей на государственные должности "Социальный лифт". Ранее данную инициативу разрекламировали представители Офиса президента.

- Мы ищем людей, которые возглавят государственные районные администрации Херсонской области. А также заместителя председателя областной государственной администрации. Чувствуете в себе жажду и силу изменить что-то? Присоединяйтесь к команде президента. Переходите по ссылке, выбирайте подходящую вакансию и заполняйте анкету, – сообщается в Telegram-канале The Lift.

На сегодняшний день претенденты уже могут заполнить заявления на такие вакансии:
kp.ua
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