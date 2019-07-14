Офис президента запустил "Социальный лифт"

Офис президента запустил в пилотном режиме программа поиска людей на государственные должности "Социальный лифт". Ранее данную инициативу разрекламировали представители Офиса президента.

- Мы ищем людей, которые возглавят государственные районные администрации Херсонской области. А также заместителя председателя областной государственной администрации. Чувствуете в себе жажду и силу изменить что-то? Присоединяйтесь к команде президента. Переходите по ссылке, выбирайте подходящую вакансию и заполняйте анкету, – сообщается в Telegram-канале The Lift.

На сегодняшний день претенденты уже могут заполнить заявления на такие вакансии: