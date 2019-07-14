Офис президента запустил "Социальный лифт"

Офис президента запустил в пилотном режиме программа поиска людей на государственные должности "Социальный лифт". Ранее данную инициативу разрекламировали представители Офиса президента.
- Мы ищем людей, которые возглавят государственные районные администрации Херсонской области. А также заместителя председателя областной государственной администрации. Чувствуете в себе жажду и силу изменить что-то? Присоединяйтесь к команде президента. Переходите по ссылке, выбирайте подходящую вакансию и заполняйте анкету, – сообщается в Telegram-канале The Lift.
На сегодняшний день претенденты уже могут заполнить заявления на такие вакансии:
- Глава администрации Бериславского района
- Глава администрации Белозерского района
- Глава администрации Великоалександровского района
- Глава администрации Великолепетихского района
- Глава администрации Чаплынского района
- Глава администрации Верхнерогачицкого района
- Глава администрации Олешковского района
- Глава администрации Высокопольского района
- Глава администрации Скадовского района
- Глава администрации Генического района
- Глава администрации Новотроицкого района
- Глава администрации Голопристанского района
- Глава администрации Горностаевского района
- Глава администрации Нововоронцовского района
- Глава администрации Ивановского района
- Глава администрации Каланчацкого района
- Глава администрации Каховского района
- Глава администрации Нижнесерогозского района