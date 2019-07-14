"Ты на себя посмотри, тунеядец", - Колесников избирателю

В сети появилось видео общения Бориса Колесникова с избирателями. Ролик, в частности, опубликовала "Украинская правда" в своем Telegram.

- Джерела скинули нам відео із зустрічі Бориса Колеснікова з виборцями в Донецькій області. Переконують, що свіженьке, - пишет издание.

На YouTube видео залили 14 июля. На нем кандидат в депутаты по 49 округу (Донецкая область) хамит двум мужчинам. Сами вопросы избирателей на видео не слышно, но по ответу Колесникова можно понять, что его спросили о вырубке деревьев.

- Да что ты мне, ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь – я к тебе поеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это! А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению ты наглый хам, вот и все. А ты голосуй за кого хочешь. За Гнатенко, который приедет сюда, проголосуй. Я купил лифты новые в Константиновке по 350 тысяч, а он отремонтировал старые по 600, - говорит кандидат.

Далее на видео показан момент, как другой мужчина передает Колесникову какой-то пакет. "Себе засунь его, знаешь куда. Чучело огородное", - реагирует он.

Борис Колесников – уроженец Донецкой области, бывший секретарь президиума Партии регионов, бывший народный депутат, экс-вице-премьер-министр и министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова (с 2010 по 2012 год).

На выборы в Верховную Раду он идет от "Оппозиционного блока" по 49 округу, куда входят Дружковка, Константиновка, Покровский и Константиновский районы Донецкой области. Судя по странице Колесникова в Фейсбук, сейчас он действительно каждый день проводит в своем округе - 14 июля пригласил избирателей на День рыбака.