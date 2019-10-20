Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами

В Запорожской области колонна автобусов, которая везла отдыхавших с курортов, попала в ДТП.

Как сообщает 14 июля издание Страна со ссылкой на Управление госохраны, с автобусами столкнулись три автомобиля из кортежа президента Владимира Зеленского.

Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет.

Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.

"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда - и ДТП", - рассказал источник.

Отмечается, что Зеленского в кортеже не было - в Киев он вернулся на самолете.