Песня за кандидата: кого поддерживают звезды на этих выборах

Для звезд шоу-бизнеса период выборов такой же урожайный, как и новогодние праздники. Артисты не упускают возможности заработать побольше денег и умудряются за один день выступить на концертах, организованных разными кандидатами в депутаты.
По данным Комитета избирателей, в нынешней парламентской кампании организация концертов является ключевым элементом агитации. На гречку люди уже не ведутся, а вот когда кандидата или политсилу поддерживают звезды, то на часть электората это может сработать.Вакарчук поет просто так, а Поплавский – агитирует
Сейчас три политические силы используют концертную технологию как ключевую в своей избирательной кампании. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук вместе со своим коллективом "Океан Эльзы" с 9 по 19 июля даст 21 бесплатный концерт в разных городах.
На сайте группы нет информации о "Туре перемен". Он анонсирован на сайте партии "Голос", а значит эти концерты являются элементом политической агитации. Хотя самому Вакарчуку эта формулировка не нравится.
- Разница в том, что мы не предлагаем кому-то, кто не может попасть на концерты "Океану Ельзи", специально попасть на них сейчас. Они открыты и свободны…Людям нужно давать какие-то положительные эмоции. Я за аутентичность. Мне Бог дал этот талант, и просто отказываться от этого, в том числе сейчас, от общения с людьми, – я считаю, это неправильно и нечестно перед избирателями. И последнее – на наших концертах сейчас нет никакой политической агитации, никаких символов, это обычные концерты "Океану Ельзи", – заявил Вакарчук.
А вот "поющий ректор" Михаил Поплавский и поддержавший его Олег Винник свои концерты прямо называют предвыборным туром "Аграрной партии". Они выступают в небольщих городах и исполняют хиты по очереди.
Винник и Поплавский знакомы давно. Певец с июля 2018 года преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств на кафедре шоу-бизнеса.
- Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Если бы я не был из села, если бы я так тяжело не работал, как работают люди на селе, я не достиг бы таких высот и не собирал сегодня стадионы. Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским, - объяснил Винник свое решение примкнуть к команде Поплавского.
19 бесплатных концертов в разных городах проводит и "Студия Квартал 95", которую избиратель наверняка ассоциируют с партией "Слуга народа". Но поскольку на выступлениях нет символики партии или призывов голосовать за нее, то по закону их нельзя считать предвыборной агитацией. Захотели порадовать украинцев – и поехали в тур. А то, что концерты проходят перед выборами, может быть простым совпадением.
Бесплатные концерты проходят и в рамках предвыборной кампании "Украинской стратегии Владимира Гройсмана". За политсилу премьер-министра пели группы "Тік" і "Пан Карпо".Павел Зибров: Я за кандидатов ответственности не несу
"КП в Украине" позвонила народному артисту Павлу Зиброву, который много лет пел на концертах в поддержку Юлии Тиморшенко. В этом году он выступает на мероприятиях, организованных мажоритарщиками в разных городах. Говорит, это такая же работа, как и корпоратив.
- Я 18 лет поддерживаю партию "Батькивщина" и раньше выступал на концертах в ее поддержку. Но в этом году не приглашали. А за мажоритарщиков, конечно, выступаю, как и все артисты, - признается Павел Николаевич. - Но я за них ответственности не несу. Если кандидата пропустил Центризбирком, проверил и дал ему бумажку, то какие ко мне претензии?
По словам певца, к таким концертам относится ка к работе. И не важно, кто их организовывает.
- Нас пригласил кандидат в народные депутаты сделать для своих избирателей концерт. Это наша работа, мы получаем деньги. Приехали, спели, порадовали народ. Никакой политической символики на сцене нет. Нравится мне мажоритарщик, не нравится, сепар он или националюга, не важно. Петь - это моя работа.
Кандидат заключает договор с театром песни Павла Зиброва и зачисляет деньги на счет со своего избирательного фонда. Сколько Зибров получает за такие концерты – не признается. Но говорит, что оплачиваются они хорошо.
Павел Зибров много лет пел на концертах в поддержку Юлии Тимошенко. Фото: zibrov.com.ua
Звезды не берутся открыто агитировать за конкретные политсилы. Зато активно дают сольники в небольших городах в поддержку кандидатов-мажоритарщиков. Во время выступлений они не призывают ни за кого голосовать, но на афише или на самой сцене значится заветная фраза: "Концерт организован при поддержке такого-то человека".
Злата Огневич пела в смт Недригайлов Сумской области на празднике в честь Ивана Купала. Концерт организовал тракторный "Завод Кобзаренко". Его директор Анатолий Кобзаренко является кандидатом-мажоритарщиком, самовыдвиженцем в 161-м округе. Этот же завод организовал ряд концертов в области при участии Анатолия Гнатюка, групп "Made in Ukraine" и "Тік". Последние также выступали в Диканьке Полтавской области в поддержку кандидата-мажоритарщика, самовыдвиженца в округе №147 Олега Кулинича.
"Королева ночи" Оля Полякова пела в Энергодаре Запорожской области в поддержку кандидата Владимира Бандурова. Он баллотируется в ВРУ от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в 79-м округе. В Волновахе Донецкой области Полякова выступила на концерте, организованном народным депутатом Дмитрием Лубинцем, который является самовыдвиженцем от округа №60. Артистка также развлекала зрителей в Нежине Черниговской области. Концерт состоялся при поддержке мажоритарщика от "Батькивщины" в 209 округе Анатолия Гунько.
Тина Кароль 15 и 16 июля даст два концерта в Лисичанске и Северодонецке Луганской области в поддержку кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова (106 округ) и Александра Сорокина (107 округ).
Еще один концерт с участием Кароль анонсировала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Певица должна выступить в Бахмуте 14 июля вместе с Натальей Могилевской и Дяде Жорой. Концерт организован при поддержке кандидата-мажоритарщика Федора Христенко. Но менеджер певицы Павел Орлов участие Кароль в концерте отрицает.
"Пресс-служба Тины Кароль опровергает информацию о выступлении певицы в агитационном концерте в Бахмуте. Ее имя на агитационных листовках появилось без согласия певицы. Выступления Тины Кароль в Бахмуте не будет", — сказано в сообщении.
Дуэт "НеАнгелы" в Лисичанске Луганской области поддержал народного депутата Сергея Рыбалку, который баллотируется в 107 округе как самовыдвиженец. А в Умане Вика и Слава спели на концерте, который организовал другой народный депутат Антон Яценко. Он баллотируется по 200 округу как самовыдвиженец. В поддержку этого парламентария также пели Оля Цибульськая, группы "STAR-BAND", "Тінь сонця", "Debosh і Selfy", "Komixy" и Дзідзьо.
Алина Гросу выступала в смт Новотроицкое Херсонской области в поддержку кандидата по 185-м округу Вегандза Мясникяна. А в Каховке "за него" пели Гайтана и трио FOSHO.
"Тамерлан и Алена" выступили в Константиновке Донецкой области. Концерт организовал кандидат от "Оппозиционного блока" Борис Колесников. Он баллотируется по 49-му округу.
Alyosha выступала в Голой Пристане Херсонской области в поддержку кандидата-самовыдвиженца от 186 округа Евгения Рыщука.
Екатерина Бужинская пела в селе Губаревка Харьковской области в поддержку самовыдвижденца от 180 округа Александра Беловола.
Выступают за кандидатов не только наши артисты, но и гости из ближнего зарубежья. Беларуский артист Сергей Михалок и группа "Ляпис 98", которые уже давно облюбовали украинский рынок, спели на концерте ко дню города Лубны Полтавской области, который организовал кандидат-самовыдвиженец Игорь Линчевский. Он баллотируется по 148 округу. На этом же концерте пели малоизвестные коллективы Big Band" і "Radio stars". Во время их выступлений стояла палатка с агитацией за кандидата, но когда на сцену вышел Михалок – ее убрали.
А вот за кандидата от "Слуги народа" по 183 округу в Киеве Артема Дубнова "Ляпис 98" агитирует открыто. Его фотография красуется на афише зеконцерта рядом с кандидатом. Выступление пройдет 18 июля.