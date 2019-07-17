Разведение сил: что изменилось на линии разграничения

На участке разведения сил и средств наблюдатели ОБСЕ видели двух боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК" южнее разрушенной части моста вблизи Станицы Луганской, что в 15 километрах к северу от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

На бывшей передовой позиции Вооруженных сил Украины, севернее разрушенной части моста, команда миссии видела 12 июля двух офицеров ВСУ при СЦКК и группу в составе семи гражданских лиц, включая представителя местной администрации, которые шли в направлении разрушенной части моста.

"Они проводили провести технико-экономическую оценку возможности внедрения перевозки гражданских лиц с "ограниченными возможностями" от разрушенной части моста к контрольному пункту въезда-выезда севернее моста вблизи Станицы Луганской и в обратном направлении", - уточнили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, примерно в 200 м к югу от КПВВ наблюдатели видели восемь сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с миноискателями.

Наблюдатели отметили, что работы по возведению укрепленного бетонного сооружения за пределами участка разведения, примерно в 15 м к северу от КПВВ, продолжаются . Военнослужащий ВСУ сообщил, что они возводят укрытие.

Во второй половине дня 12 июля, пребывая в 600 метрах к югу от моста вблизи Станицы Луганской, наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2–3 км к востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от него).

Источники LIGA.net сообщили, что террористы усилили проверку документов на своему блокпосту в последние дни. "Особенно цепляются к парням призывного возраста и мужчинам 30-40 лет. Задают им много вопросов", - сказал собеседник на правах анонимности.

Другой источник уточнил, что у некоторых террористы проверяют мобильные телефоны и спрашивают цель поездки в Луганск.

По данным источников, 8 июля террористы не убрали фортификационные сооружения сразу за деревянным мостом. "Бетонные сооружения остались, их (террористов, - ред.) на этих позициях не видел, но их позиции остались сразу после моста через Северский Донец", - сказал собеседник, который пересекал линию разграничения.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для украинских военных, которые обороняются в полосе населенного пункта.