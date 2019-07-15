Лукашенко принял предложение Зеленского

Александр Лукашенко принял приглашение владимира Зеленского и в октябре примет участие во втором Форуме регионов, который состоится в Житомире. Об этом 15 июля сообщает "Белта", цитируя посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.

"Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сообщил дипломат.

Первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в октябре 2018 года в Гомеле. В его работе участвовали Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, 2 июля Владимир Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.

В свою очередь, Александр Лукашенко приглашал Владимира Зеленского на открытие Европейских игр, которые проходили недавно в Минске, однако президент Украины не смог принять приглашение.

Зеленский написал Лукашенко, что Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрирует приверженность миру и уверенное продвижение национальной экономики. Леонид Кучма поблагодарил Лукашенко за помощь в деле возвращения мира.