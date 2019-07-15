Нердепу от БПП Недаве грозит тюрьма за подкуп избирателей

Об этом сообщают «Версии».

Также издание информирует: «Свою новую схему он реализует на 47 округе в Славянске и Славянском районе, где пытается избраться в новый состав Верховной Рады. В агитационных палатках Недавы жителям раздают довольно странные «подарки». Агитаторы предлагают получить так называемые «социальные карточки» с символикой партии «Наш край» — проекта экс-президента Порошенко.

По словам агитаторов, эти карточки дадут возможность получить 15% скидки на продукты питания в сети магазинов «Белиссимо». В обмен от доверчивых жителей требуют проголосовать за Олега Недаву, а также предоставить паспортные данные. При этом скидку на продукты люди получат, только после выборов — с 22 июля, когда Недаве будет безразлично, что о нем скажут и подумают избиратели. Так что рассчитывать на скидку не стоит.

Однако не всех в Славянске удается так легко обмануть. На днях возмущенная жительница Славянска Татьяна Цатурян сообщила о махинациях Недавы в полицию. «Социальную карту» ей выдали в агитационной палатке Недавы в микрорайоне Химик. В сети уже появилось видео, на котором представители Недавы подтверждают, что раздают «карты».



