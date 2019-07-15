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Новости
Украина
15 июля 19, 17:35
Денисова едет в Москву, на суд над пленными моряками
Людмила Денисова
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Очередное заседание суда по военнопленным украинцам состоится в РФ 17 июля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 16 июля проведет встречу с российским омбудсменом Татьяной Москалькова в Москве и планирует посетить судебное заседание о рассмотрении изменения или продления меры пресечения украинским военнопленным. Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня выезжаю в Москву. Завтра встречаюсь с госпожой Москальковой у нее в офисе, потому что мы договорились предпринять определенные шаги, подготовить некоторые документы, что дало бы нам возможность более содержательно обсудить наши задачи, стоящие по реализации гуманитарных прав наших граждан. И в том числе - наработка механизма по возврату наших граждан. И мы завтра будем это делать", - отметила она.

Уполномоченный также отметила, что завтра, 16 июля, в Москву прибывают родственники и родные украинских военнопленных.

"17 июля будут проходить судебные заседания по наших моряков, о рассмотрении изменения или продления меры пресечения". - добавила Денисова.

Она также подтвердила, что планирует посетить это судебное заседание.

Сегодня, 15 июля, в Киеве Денисова проводит переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян.


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