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Новости
Украина
15 июля 19, 20:31
Зеленский обновляет дипломатический корпус Украины в т.ч.США
Владимир Зеленский
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В рамках обновления дипломатического корпуса Украины Президентом принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страиницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что параллельно идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.
censor.net.ua
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