Жителям Донбасса компенсируют стоимость разрушенного жилья

Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный размер составит 300 тысяч гривен.

В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследования жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Деньги для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий и социальных выплат жителям оккупированной части Донбасса, а также упростить порядок провоза товаров с подконтрольной территории в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ответили, что у украинского правительства пока нет возможности выплачивать пенсии украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса.