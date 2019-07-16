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Новости
Украина
16 июля 19, 07:57
Климатологи обещают Украине сухой и жаркий август
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Самые знойные дни ожидаются в середине последнего месяца лета.

Август в Украине будет сухим и жарким. Такое прогноз сделали в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС и НАН Украины.

Заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сказала на брифинге, что температура будет повышаться с 24 июля.

- Август будет жаркий и сухой. Температура будет доходить до 30 градусов Цельсия, плюс-минус 1-2 градуса. В середине августа следует ожидать знойные жаркие дни. Далее, после 20 чисел произойдёт резкое похолодание, - цитирует ее "Укринформ".

Сентябрь будет теплый, но не жаркий, возможны ночные заморозки. 

В начале октября климатологи ожидают похолодание, а это значит, что о бабьем лете в 2019 году вряд ли можно будет говорить.
kp.ua
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