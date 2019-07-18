Зеленский записал обращение по поводу выборов в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский записал накануне выборов новое видеообращение, где рассказал о мошенниках, которые прячутся под известным брендом. Видео появилось на официальной странице президента в Facebook.

Зеленский за рулем автомобиля Tesla, логотип которого отлично видно на видео, рассказал о мошенниках, которые пытаются попасть в парламент, маскируясь под известный бренд.

"Что касается парламентской гонки, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов, - сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас активизировались мошенники, которые незаконно маскируются под политическую партию, “которую он не может рекламировать”.

"Я не могу называть эту партию, потому, что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите, в бюллетене должно быть именно указано: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие иные сокращения, а именно "Политическая партия", - добавил Зеленский.





Напомним, Зеленский раскрыл тайну своих браслетов. Президент планирует носить браслеты с именами находящихся в плену в РФ моряков до их возвращения в Украину.

