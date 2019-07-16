Под Авдеевкой погиб украинский военный

15 июля из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия велся обстрел по Авдеевке Донецкой области. Не обошлось, увы, без жертв. Смертельные ранения получил украинский боец.

- От ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, - сообщила пресс-служба Штаба ООС.





На прошлой неделе, 12 июля, во время артиллерийского обстрела села Чермалык Донецкой области погиб местный житель. Снаряд упал прямо во дворе жилого дома.