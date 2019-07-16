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Украина
16 июля 19, 10:02
В Украине вступил в силу языковой закон
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С полуночи 16 июля 2019 года вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

В Украине 16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного - ровно через два месяца после опубликования его в парламентском вестнике Голос Украины.

Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.
 
Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.
 
Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.
 
Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.
 
Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. 
liga.net
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