В Украине вступил в силу языковой закон

В Украине 16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного - ровно через два месяца после опубликования его в парламентском вестнике Голос Украины.

Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.

Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.

Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.

Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.

Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.