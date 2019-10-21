Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.78
USD
24.88
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 июля 19, 16:34
Бывший IT-директор Привата стал советником и.о. главы СБУ
Дмитрий Дубилет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дмитрия Дубилета представят на брифинге в СБУ

Соучредитель интернет-банка monobank и бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова. 

Об этом в комментарии LIGA.net сообщ0ила пресс-секретарь ведомства Алена Гитлянская.

По ее словам, Дубилета сейчас представят на брифинге в СБУ.

Сам Дубилет в своем Telegram-канале также сообщил, что его пригласили помочь бороться с коррупцией в Украине, однако он не указывал, в какое именно ведомство.

"Меня пригласили принять участие в нескольких крутых проектах по борьбе с коррупцией в Украине. Я в них принимаю участие, как эксперт по информационным технологиям. Работа происходит вместе с Офисом президента, СБУ и рядом других госорганов. Это не означает, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов дольше", - заявил он. 


Напомним, Дмитрий Дубилет стал одним из основателей интернет-банка monobank. Также работал в "Приватбанке", в частности над разработкой приложения "Приват24". Кроме этого, Дубилет занимался развитием государственного портала 
liga.net
Ещё по теме:
Дубилет уже распорядился снести стены в Кабмине: видео
Минфин создает агентство для управления госдолгом
Дубилет "выпал в осадок" от количества бумаги в Кабмине
Выборы в Донбассе должны быть по украинским законам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гладковский вышел из СИЗО. ВИДЕО
noimageСивохо стал советником секретаря СНБО. ФОТО
noimageЗа Гладковского внесли 10 млн грн залога (ВИДЕО)
noimageОткуда над Украиной высокая концентрация угарного газа?
noimageЗеленский в Японии поговорил о безвизе для украинцев
Лента новостей