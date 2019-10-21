Бывший IT-директор Привата стал советником и.о. главы СБУ

Соучредитель интернет-банка monobank и бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщ0ила пресс-секретарь ведомства Алена Гитлянская.

По ее словам, Дубилета сейчас представят на брифинге в СБУ.

Сам Дубилет в своем Telegram-канале также сообщил, что его пригласили помочь бороться с коррупцией в Украине, однако он не указывал, в какое именно ведомство.





"Меня пригласили принять участие в нескольких крутых проектах по борьбе с коррупцией в Украине. Я в них принимаю участие, как эксперт по информационным технологиям. Работа происходит вместе с Офисом президента, СБУ и рядом других госорганов. Это не означает, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов дольше", - заявил он.



