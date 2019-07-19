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Новости
Украина
17 июля 19, 08:10
Зеленский внес изменения в положение о военной службе
Владимир Зеленский
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Президент подписал указ 16 июля

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, подписанному 16 июля, в разделе, где установлены сроки выслуги при возможном "введении военного положения" для младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, данная формулировка заменена на "объявление состояния войны", и сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

Положение дополнено пунктом 263, в котором говорится, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению главнокомандующего  ВСУ.

По согласованию с Генштабом ВСУ командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и направляются в распоряжение Генштаба Вооруженных Сил Украины в случае:

- прекращения или отмены военного положения;

- завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности;

- невыполнение военнослужащим обязанностей по занимаемой должности..

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. 

Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков.

Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. 

В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение. 
liga.net
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