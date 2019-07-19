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Новости
Украина
17 июля 19, 08:26
Выборы в Раду: СНБО обсудил вопросы отражения хакерских атак
Александр Данилюк
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Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО собрался для обсуждения защиты процесса выборов

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО вчера, 16 июля, собрался для обсуждения защиты процесса выборов в Верховную Раду. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.

Кроме того, специалисты Центризбиркома, СБУ, Госспецсвязи и Нацполиции провели ряд учений, в ходе которых имитировались хакерские атаки на реальные учреждения, и отработали методы их отражения, написал он.

Данилюк заверил, что сейчас Украина готова к кибератакам.

Он напомнил также, что в феврале этого года хакеры атаковали сайт ЦИКа, а накануне президентских выборов - пытались сломать систему "Выборы".

Глава СБУ Иван Баканов вчера на брифинге заявил, что случаев вмешательства со стороны России в процесс досрочных парламентских выборов пока не зафиксировано. Он добавил, что СБУ готовилась к выборам - учения были посвящены защите критической инфраструктуры.
liga.net
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