Кто вернет 500 млн, “распиленных” МинСтецнёй и порохоботами?

Издыхающий режим Порошенко имеет нехилые аппетиты. Причем в тяге как к деньгам, так и к власти.

Например, так называемое Министерство информационной политики. Более известное в народе как МинСтець оно только по одной бюджетной программе истратило более 400 млн гривен на так называемую защиту национального информационного пространства. Фактически же значительные средства были потрачены на хорошо известное и проявившее себя во время выборов во всей своей омерзительной красоте «порохоботство».

В свою очередь, Национальный совет по телевидению и радиовещанию в очередной раз загорелся желанием получить право лишать телеканалы лицензий без суда и следствия, о чем готовится обращение в Верховную Раду, надо полагать, в виде соответствующего законопроекта. Здесь не так важно, примет ли новая Рада к рассмотрению подобную бредятину, как то, что ряд персонажей в Нацсовете на полном серьезе о таком говорят. Ведь даже в Москве для подобных решений существует какой-нибудь «Новобасманный суд», штампующий нужные путинскому режиму решения. А у нас орган, долженствующий стоять на страже интересов свободы слова и прочих европейских демократических ценностей, уже не первый раз стремится протянуть такой себе «закон о беспределе», уподобляясь какому-нибудь африканскому диктатору-людоеду, решающему, кем из соотечественников поужинать сегодня около семи вечера. Сие есть одно из зримых достижений «эпохи Порошенко», на заре которой, напомним, имели место суды над рядом представителей предыдущего режима Януковича за соучастие в принятии так называемого «закона 16 января 2014 года», резко ограничивавшего свободу слова в Украине и ставшего одной из важнейших причин кровопролития на Майдане.

Словом, каким бы ни был Зеленский и его пока еще не состоявшаяся власть, однако хорошо, что режим Порошенко от власти отлучили, причем без кровопролития и вообще без особых социальных обострений. Правда, новая власть Зеленского пока ни кует, ни мелет, а в ряде случаев пытается копировать худшие образчики выходок Порошенко и компании, но это уже другой вопрос.

Вернемся к так называемому Министерству информационной политики, то есть к МинСтецю, получившему название по фамилии ставленника Порошенко и его партнера по Пятому телеканалу Юрия Стеця. Злые языки твердят, что одной из главных целей создания этого бюрократического учреждения стало трудоустройство на государственной должности Стеця. Эти злобные слухи подтверждаются тем, что после создания министерства в конце 2014 года ему очень долго не могли утвердить функционал, то есть министерство было, а чем ему заниматься, долго не могли придумать.

Впрочем, это уже дела давно минувших дней. Недавно появилась более свежая информация скандально-финансового содержания, которая позволяет предположить, что грязная порохоботская информационная кампания во время президентских выборов могла финансироваться и курироваться именно этим, с позволения сказать, министерством.

Итак, с 2017 года только по программе «Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» министерство израсходовало 401 млн гривен. О том, что это был прежде всего предвыборный «распил» денег, свидетельствуют следующие интересные особенности.

Министерство, повторим, существует с декабря 2014 года, но заработало с 2015 года. Но ни в 2015-м, ни в 2016-м финансирования по указанной статье расходов не было, по крайней мере в публичной отчетности найти таковое не удалось.

Впервые статья по «защите нацинформпространства» появилась в бюджете в 2017 году и составила 33,6 млн гривен. А уже в 2018 году расходы по этой статье превысили 358 млн гривен, то есть возросли более чем в 10 раз.

Трудно удержаться от предположения, что это было вызвано президентскими выборами 2019 года, во время которых начиная с 2018 года в стране имел место разгул «порохоботства», которое подкармливалось бюджетными средствами.

В рамках указанного бюджетного направления следует обратить внимание на следующие статьи расходов.

На производство и распространение социальной рекламы разных форматов было истрачено 164,5 млн гривен. Надо полагать, что скандальные плакаты с «армией-мовой-верой» финансировались отсюда, как и многое другое.

Более 124 млн гривен было потрачено на «защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ». Вот вам и источник финансирования «порохоботских» постов, провоцировавших раскол в стране.

Кроме того, по указанной бюджетной статье c целью популяризации Украины в мире финансировалась «разработка брендбука UkraineNOW, который был презентован в США, Великобритании, Дании, Португалии и Китае. Чтобы было яснее, это были некие туристические поездки чиновников и «активистов» по миру за счет налогоплательщиков. С точки зрения популяризации Украины, эффект был нулевым.

Более того, до конца 2019 года по указанной статье о «защите нацинформпространства» планируется истратить 100 млн гривен. Хотя это существенно меньше, чем в прошлом году, но тоже сумма немалая.

Итого, только на титаническую «защиту нацинформпространства» МинСтець израсходует полмиллиарда гривен налогоплательщиков!

В СМИ уже звучат призывы к новой власти дать правовую оценку этому дерибану бюджетных средств, приведшему к тяжелым социальным последствиям в виде раскола в стране, разжигания социальных противоречий «порохоботской» пропагандой. Но результатов пока нет. Впрочем, есть и более вопиющие деяния Порошенко и компании, требующие немедленной правовой оценки, например, «распил» средств на военных заказах, коррупция в оборонной сфере и прочее — словом, нажива на войне, по сути, мародерство в особо крупных размерах.

Если в случае с МинСтецем речь идет прежде всего о деньгах, то Нацсовет по телевидению и радиовещанию взалкал власти, стремясь получить возможность отключать телеканалы без суда и следствия. Впрочем, здесь и коррупционно-денежный мотив может вполне наличествовать. Ведь можно отключить кого-то за деньги конкурента или в рамках разборок между противоборствующими олигархическими медиагруппировками. А можно, наоборот, не отключить за деньги или за деньги же включить после отключения. Словом, поле для бурной коррупционной деятельности открывается широчайшее.

Как и следовало ожидать, скандал вокруг несостоявшегося моста между каналами NewsOne «имени Медведчука» и московско-пропагандонской «Россией 24» был использован, в том числе, и для того, чтобы Нацсовет по ТВ потребовал себе право применять в отношении телеканалов ограничительные санкции, вплоть до отзыва лицензий на право вещания, без проведения проверок и, тем более, судебных решений.

Согласно действующему законодательству для лишения телеканала или радиостанции лицензии нужно сначала провести проверку, установить факт нарушения, вынести предупреждение, а в случае повторного нарушения — еще одно предупреждение. Лишь затем Нацсовет имеет право обращаться в суд. И только суд может принять решение о лишении лицензии.

Ясное дело, что патриотической поросли, дорвавшейся до власти и продолжающей к ней рваться через различные формы так называемого активизма, подобная процедура кажется слишком сложной и долгой. К тому же эта процедура отнюдь не гарантирует успеха, тем более для Нацсовета и прочих госструктур с их слабыми юристами на невысоких окладах жалованья, тогда как телеканалы имеют своих высокооплачиваемых юристов, коррупционные связи в судах и госструктурах.

Поэтому уже не в первый раз предпринимается попытка получить право отзыва лицензий без всей этой процедурной канители.

«Будем обращаться в Верховную Раду, чтобы нам расширили полномочия, по крайней мере в такое сложное для Украины время», — заявила замглавы Нацсовета некто Ульяна Фещук.

Она проинформировала, что Нацсовет планирует обратиться в Верховную Раду с требованием внести изменения в законодательство с целью увеличения полномочий Национального совета, в частности,с целью защиты информационного пространства Украины от действий недобросовестных вещателей.

«Нацсовет должен получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок. А также получить право приостанавливать или аннулировать лицензию в случаях: отрицания территориальной целостности Украины; пропаганды органов государства-агрессора; разжигания вражды, использования языка вражды и в случае распространения фейковых новостей», — написал член Нацсовета некто Сергей Костинский в Facebook.

Опять звучат модные среди нынешнего интернет-молодняка словечки типа «фейков», не имеющие внятных определений, тем более в юридическом плане. От себя отметим, что сам этот Нацсовет вполне можно считать фейком в химически чистом виде.

Также, как видим, звучит расхожий набор патриотических штампов о государстве-агрессоре и разжигании вражды. Наши «патриоты», наживающиеся на поставках бракованных бронежилетов для бойцов, хуже любого государства-агрессора. А часто повторяемое теми же «патриотами» предложение отправить «за поребрик» половину Украины, говорящую по-русски, является разжиганием вражды в чистом виде, и здесь даже московские пропагандоны отдыхают.

Любопытно, что указанные предложения о расширении полномочий Нацсовета до сталинско-гитлеровских размеров высказывает сравнительно молодая поросль, взращенная на грантах и деньгах отечественных олигархов, а затем проникшая в госструктуры типа Нацсовета. Желающие могут в Интернете ознакомиться с объективкой на указанных выше Ульяну Фещук и Сергея Костинского. Мягко говоря, особыми заслугами в журналистике они не отличились, но уже пнутся кем-то руководить, кого-то держать и не пущать. Показательно также, что представители более зрелого, еще советского разлива поколения в Нацсовете подобных идей не высказывают, ибо имеют реальный жизненный и профессиональный опыт.

Впрочем, высказывает подобные идеи поколение хоть и новое, но предлагает оно древние и замшелые бюрократические приемы. Например, Нацсовет также решил создать рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства с участием Службы безопасности Украины, Нацагентства противодействия коррупции, Нацбанка, Министерства внутренних дел, Мининформполитики (то есть МинСтеця!) и других органов государственной власти.

Впрочем, оно и хорошо. Еще товарищ Ленин говорил: если хочешь заволокитить и похоронить дело, надо создать соответствующую комиссию.

Глядишь, потрындят и успокоятся, переключив свое нереализованное по причине несостоятельности либидо на что-то другое.

Словом, вопли Нацсовета — это пока бла-бла. Тем более далеко не факт, что Рада примет предлагаемые ими изменения в законодательство, равносильные скандальным законам 16 января.

Но вот кто вернет полмиллиарда денег, “распиленных” порохоботами и МинСтецнёй?! Да и деньги на содержание МинСтеця и Нацсовета расходуются немалые.

Автор: Александр Карпец «Фраза»

