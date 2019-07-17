Закон о языке: Кого и на сколько могут оштрафовать

Во вторник, 16 июля, в Украине начал действовать Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.
ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТ ЗАКОН
Образование
Так, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. Русский как таковой будет исключен из образовательной системы, формально он может быть как один из языков национальных меньшинств.
Отметим, что именно из-за активного протеста венгерской общины на Закарпатье в нынешней редакции закона решили смягчить обучение на родном языке представителям коренных народов.
СМИ, телевидение и реклама
Реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.
В СМИ сохраняются квоты. Интернет-издания получат право публиковать статьи на двух и более языках в случае, если у них будет доступна украинская версия. Но каналам предлагается установить квоту на украинский в 90% (ранее речь шла о 75%). Отдельные условия для крымскотатарских каналов, там квота на украинский сохраняется на уровне 40%.
Особое внимание уделено и печатным СМИ. Сейчас депутаты сошлись на отсрочке для печатных СМИ в несколько лет. Аналогичная ситуация коснется и книжных издательств в Украине. Их также переведут на государственный.
Кинематограф
Созданные в нашей стране фильмы должны показывать в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.
Культура
Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивали — на государственном языке.
Получение гражданства
Каждый гражданин обязан знать украинский. При этом государство создает все условия для его изучения — в законе даже прописана организация специальных курсов для “взрослых”, на которых каждый желающий сможет подтянуть грамматику или навыки общения. Отдельное внимание будет уделено и иностранцам, которые хотят получить гражданство — они должны сдать специальный тест на знание украинского.
Необходимый уровень знания языка установит Кабинет министров.
Будет создана Национальная комиссия стандартов государственного языка с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR)
Именно этот орган сможет выдавать сертификаты о знании украинского. Система проверки уровня владения языком адаптируется к общемировой практике. Будут введены соответствующие сертификаты о начальном уровне (А1-А2), среднем (В-1-В-2) и высоком (С1-С2).
Знать язык должны все, в том числе и депутаты
Закон устанавливает перечень должностных лиц, которые обязаны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.
При этом обязательность использования украинского не распространяется на частное общение и религиозные обряды.
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА — ШТРАФЫ
Кого будут штрафовать за отказ в общении на государственном языке?
Размеры штрафов:
- 3,4-5,1 тыс. грн — такой штраф ждет работников сферы науки, культуры, спорта, здравоохранения, издательства, телекоммуникации и почтовой связи, а также нарушения в интерфейсах программ и сайтов, в публичных объявлениях и мероприятиях, рекламе, транспорте;
- 3,4-6,8 тыс. грн — сумма, которую заплатят за нарушения во время заседаний, встреч, рабочего общения и документооборота в органах власти, государственных органах, коммунальных предприятиях, судах, Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах;
- 5,1-6,8 тыс. грн — за отказ предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке;
- 6,8-8,5 тыс. грн – такие штрафы будут применяться для сферы печатных СМИ.
Напомним, закон о языке начал действовать с 16 июля 2019 года. Его нормы будут вступать в силу поэтапно, и закончится этот процесс спустя несколько лет.