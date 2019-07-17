Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 июля 19, 15:50
Закон о языке: Кого и на сколько могут оштрафовать
njcrf
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За отказ в общении на государственном языке смогут получить штраф госслужащие и органы власти.

Во вторник, 16 июля, в Украине начал действовать Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТ ЗАКОН

  • Образование

Так, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. Русский как таковой будет исключен из образовательной системы, формально он может быть как один из языков национальных меньшинств.

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

Отметим, что именно из-за активного протеста венгерской общины на Закарпатье в нынешней редакции закона решили смягчить обучение на родном языке представителям коренных народов.

  • СМИ, телевидение и реклама

Реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

В СМИ сохраняются квоты. Интернет-издания получат право публиковать статьи на двух и более языках в случае, если у них будет доступна украинская версия. Но каналам предлагается установить квоту на украинский в 90% (ранее речь шла о 75%). Отдельные условия для крымскотатарских каналов, там квота на украинский сохраняется на уровне 40%.

Особое внимание уделено и печатным СМИ. Сейчас депутаты сошлись на отсрочке для печатных СМИ в несколько лет. Аналогичная ситуация коснется и книжных издательств в Украине. Их также переведут на государственный.

  • Кинематограф

Созданные в нашей стране фильмы должны показывать в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

  • Культура

Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивали — на государственном языке.

  • Получение гражданства

Каждый гражданин обязан знать украинский. При этом государство создает все условия для его изучения — в законе даже прописана организация специальных курсов для “взрослых”, на которых каждый желающий сможет подтянуть грамматику или навыки общения. Отдельное внимание будет уделено и иностранцам, которые хотят получить гражданство — они должны сдать специальный тест на знание украинского.

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

Необходимый уровень знания языка установит Кабинет министров.

  • Будет создана Национальная комиссия стандартов государственного языка с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR)

Именно этот орган сможет выдавать сертификаты о знании украинского. Система проверки уровня владения языком адаптируется к общемировой практике. Будут введены соответствующие сертификаты о начальном уровне (А1-А2), среднем (В-1-В-2) и высоком (С1-С2).

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

  • Знать язык должны все, в том числе и депутаты

Закон устанавливает перечень должностных лиц, которые обязаны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

При этом обязательность использования украинского не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА — ШТРАФЫ

Кого будут штрафовать за отказ в общении на государственном языке?

Размеры штрафов:

- 3,4-5,1 тыс. грн — такой штраф ждет работников сферы науки, культуры, спорта, здравоохранения, издательства, телекоммуникации и почтовой связи, а также нарушения в интерфейсах программ и сайтов, в публичных объявлениях и мероприятиях, рекламе, транспорте; 

- 3,4-6,8 тыс. грн — сумма, которую заплатят за нарушения во время заседаний, встреч, рабочего общения и документооборота в органах власти, государственных органах, коммунальных предприятиях, судах, Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах;

- 5,1-6,8 тыс. грн — за отказ предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке; 

- 6,8-8,5 тыс. грн – такие штрафы будут применяться для сферы печатных СМИ.

Напомним, закон о языке начал действовать с 16 июля 2019 года. Его нормы будут вступать в силу поэтапно, и закончится этот процесс спустя несколько лет. 

obozrevatel.com

dengi.ua
Ещё по теме:
Более 3-х млрд гривен взыскали с неплательщиков алиментов
Из поезда Николаев-Киев эвакуировали 800 человек. ФОТО
В Неаполе демонстранты штурмовали мэрию, есть пострадавшие
В Донецке боевики ввели штрафы за украинские автономера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НАБУ вызвало Олега Гладковского на допрос
noimageПорошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, - Труба
noimageКто вернет 500 млн, “распиленных” МинСтецнёй и порохоботами?
noimageВыборы в Раду: СНБО обсудил вопросы отражения хакерских атак
noimageЗеленский внес изменения в положение о военной службе
Лента новостей