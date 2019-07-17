Закон о языке: Кого и на сколько могут оштрафовать

Во вторник, 16 июля, в Украине начал действовать Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТ ЗАКОН

Образование

Так, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. Русский как таковой будет исключен из образовательной системы, формально он может быть как один из языков национальных меньшинств.





Отметим, что именно из-за активного протеста венгерской общины на Закарпатье в нынешней редакции закона решили смягчить обучение на родном языке представителям коренных народов.

СМИ, телевидение и реклама

Реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.

В СМИ сохраняются квоты. Интернет-издания получат право публиковать статьи на двух и более языках в случае, если у них будет доступна украинская версия. Но каналам предлагается установить квоту на украинский в 90% (ранее речь шла о 75%). Отдельные условия для крымскотатарских каналов, там квота на украинский сохраняется на уровне 40%.

Особое внимание уделено и печатным СМИ. Сейчас депутаты сошлись на отсрочке для печатных СМИ в несколько лет. Аналогичная ситуация коснется и книжных издательств в Украине. Их также переведут на государственный.

Кинематограф

Созданные в нашей стране фильмы должны показывать в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

Культура

Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивали — на государственном языке.

Получение гражданства

Каждый гражданин обязан знать украинский. При этом государство создает все условия для его изучения — в законе даже прописана организация специальных курсов для “взрослых”, на которых каждый желающий сможет подтянуть грамматику или навыки общения. Отдельное внимание будет уделено и иностранцам, которые хотят получить гражданство — они должны сдать специальный тест на знание украинского.

Необходимый уровень знания языка установит Кабинет министров.

Будет создана Национальная комиссия стандартов государственного языка с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR)

Именно этот орган сможет выдавать сертификаты о знании украинского. Система проверки уровня владения языком адаптируется к общемировой практике. Будут введены соответствующие сертификаты о начальном уровне (А1-А2), среднем (В-1-В-2) и высоком (С1-С2).





Знать язык должны все, в том числе и депутаты

Закон устанавливает перечень должностных лиц, которые обязаны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

При этом обязательность использования украинского не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА — ШТРАФЫ

Кого будут штрафовать за отказ в общении на государственном языке?

Размеры штрафов:

- 3,4-5,1 тыс. грн — такой штраф ждет работников сферы науки, культуры, спорта, здравоохранения, издательства, телекоммуникации и почтовой связи, а также нарушения в интерфейсах программ и сайтов, в публичных объявлениях и мероприятиях, рекламе, транспорте;

- 3,4-6,8 тыс. грн — сумма, которую заплатят за нарушения во время заседаний, встреч, рабочего общения и документооборота в органах власти, государственных органах, коммунальных предприятиях, судах, Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах;

- 5,1-6,8 тыс. грн — за отказ предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке;

- 6,8-8,5 тыс. грн – такие штрафы будут применяться для сферы печатных СМИ.

Напомним, закон о языке начал действовать с 16 июля 2019 года. Его нормы будут вступать в силу поэтапно, и закончится этот процесс спустя несколько лет.



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