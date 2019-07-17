Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, - Труба

В деле о продаже завода Кузня на Рыбальском подозрение никому еще не объявлено, и вызванный в качестве свидетеля пятый президент Петр Порошенко должен быть сам заинтересован в расследовании этого дела. Об этом сегодня на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Он напомнил, что сегодня для допроса в ГБР был вызван пятый президент Петр Порошенко. Он был вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту совершения сделки и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, от продажи завода Кузня на Рыбальском.

"Петр Порошенко сегодня на допрос не явился. В этом уголовном производстве уже проведен допрос свидетеля Сергея Тигипко, других свидетелей. Также проведены выемки документов. Я хочу подчеркнуть: по этому уголовному производству никому не было объявлено подозрение", - сказал Труба.

По словам директора ГБР, все участники этого уголовного производства находятся в равных условиях.

"Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы дать показания, чтобы следствие было непредвзятым и полным", - подчеркнул Труба.

Поскольку сегодня Порошенко не явился на допрос, его вызовут повторно для проведения следственных действий.

Труба отметил, что всего на сегодня ГБР расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан по поводу возможных неправомерных действий высших должностных лиц. Это производства от возможной легализации доходов, полученных незаконным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей.

Директор ГБР уточнил, что сегодня в Госбюро поступило обращение адвокатов Порошенко о том, что они не могут явиться на допрос до выборов, поэтому просят перенести его на дату после 21 июля. Труба заверил, что следователи пойдут навстречу этой просьбе.

Ранее стало известно, что ГБР вызывает Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском.

16 июля адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что Петр Порошенко не пойдет в ГБР до выборов.