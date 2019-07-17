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Новости
Украина
17 июля 19, 16:30
НАБУ вызвало Олега Гладковского на допрос
Олег Гладковский
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Как сообщает издательство, экс-замсекретаря СНБО вызван на допрос в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в Укроборонпроме

Экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.  

Издательство информирует, что Гладковского вызвали на допрос на 14:00, 17 июля в среду, в рамках расследования уголовного производства о коррупции на госпредприятии Укроборонпром. 

В пресс-центре НАБУ отказались от комментариев.   

25 февраля программа "Наші гроші" обнародовала расследование по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам. 

Экс-замсекретаря СНБО подтвердил, что часть запчастей для украинской армии закупалась в Российской Федерации, одновременно назвав расследование Наших грошей "враньем" и "грязными технологиями".
liga.net
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