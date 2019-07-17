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17 июля 19, 20:08
Зеленский в Харькове пригрозил силовикам
Зеленский
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Президент пригрозил харьковским правоохранителям увольнениями из-за незаконных вырубок лесов.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, находится с рабочей поездкой в Харьковской области, сообщает издание STATUS QUO.

Под руководством главы государства проходит совещание, которое посвящено вопросу борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области. Ключевой темой для обсуждения является проблема незаконных рубок в лесах.

Зеленский во время совещания поручил силовикам разобраться в вопросе незаконных вырубок и добавил: "Если вы не сможете этого сделать, ваши места займут другие люди".

"На Харківщині триває злочинна вирубка лісових угідь. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський особисто оцінив масштаби катастрофи, після чого провів екстренну нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в місцевому лісництві. pic.twitter.com/rV5FOvamW3

— Офіс Президента (@APUkraine) 17 июля 2019 г.
bigmir.net
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