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Новости
Украина
18 июля 19, 08:10
Паспорт Украины будут давать этническим украинцам
Паспорт Украины
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А также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Офис президента Украины сообщил, что этническим украинцам, живущим в дружественных странах, хотят предоставлять второе гражданство - Украины. Там отметили, что "с грустью и негодованием" встретили известия о продлении ареста 24 украинским морякам и подписании президентом России указа об упрощенном порядке предоставления жителям Донбасса российского гражданства.

- Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах, - говорится в заявлении.

В МИД Украины ранее заявили, что содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычному международному праву.
kp.ua
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