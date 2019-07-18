У Зеленского добиваются переговоров с Путиным

Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что Офис президента Украины надеется выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Об этом он сказал в интервью ЛБ, которое было опубликовано в четверг, 18 июля.

Он отметил, что сейчас ищется возможность выйти на разговор на равных.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить", - отметил Шефир.

По его мнению, Путин думает о своей стране и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой.

"Может, он (мир с Украиной - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой", - заявил первый помощник Зеленского.

Он также отметил, что на 70% уверен в успешном исходе переговоров.

"Мы показываем свои шаги - развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу", - сказал Шефир, добавив, что у него есть внутренняя уверенность.

Напомним, Зеленский предложил Путину переговоры в Минске при участии США, Великобритании, Франции и Германии.

В свою очередь, Путин ответил на предложение Зеленского по встрече, заявив, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.

Позже стало известно, что Зеленский и Путин созвонились по инициативе украинской стороны.



