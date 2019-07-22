Деятельностью Зеленского-президента довольны 58% украинцев

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 58% опрошенных граждан, еще 19% — придерживаются противоположного мнения.

Это следует из результатов опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

Согласно данным опроса, 58% респондентов удовлетворены деятельностью президента, 19% — противоположного мнения, еще 24% — пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Кроме того, 28% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, с другой стороны 62% — отрицательно.

В то же время работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны — только 7%.

К тому же, если верить результатам опроса, 41% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% — в неправильном, 22% — не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре, относительно хуже — на востоке.

При этом более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато самыми пессимистичными являются сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Известно, что опрос проведен группой "Рейтинг" в течение 13-17 июля. Опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет путем формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщалось, согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля, лидером электоральных симпатий остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.